Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

Teresa Rodríguez anuncia que padece cáncer. (X)

Teresa Rodríguez, exlíder de Adelante Andalucía, se ha convertido en noticia este domingo, después de revelar públicamente que padece cáncer y que actualmente se encuentra sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia. Fue a través de X, antes Twitter, donde dio a conocer su situación personal después de responder a un comentario despectivo sobre su aspecto físico, cuando acudía a votar a las elecciones de la Junta de Andalucía acompañada de su hija.

“A votar!”, escribió Rodríguez en la red social, adjuntando una imagen en las urnas junto a la menor. “¿De qué vas disfrazada?”, comentó una usuaria sobre el pañuelo en la cabeza que portaba la ex diputada andaluza: “De señora con quimio”, respondió esta.

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De la misma manera y posteriormente, la exlíder de la formación explicó el motivo por el que llevaba cubierta la cabeza con un pañuelo palestino. “Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo", aseguró a otro usuario en X.

“Después de la quimio me he quedado sin pelo”

Entre las reacciones más destacadas estuvo la del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, quien se reincorporó a la primera línea política hace unas semanas, tras haber permanecido fuera del ojo público diez meses debido a un cáncer de páncreas. El pasado 30 de abril anunció en El Hormiguero que había superado la enfermedad. En esta ocasión, el dirigente popular expresó su apoyo a la fundadora de Adelante Andalucía. “Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia”, escribió en X.

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El candidato de 'Adelante Andalucía' a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, anima a los ciudadanos a participar en la jornada electoral. Destaca que es el día en que todos son iguales y pueden votar en "defensa propia" por la clase trabajadora.

Teresa Rodríguez, de 44 años, es una de las figuras más reconocidas de la izquierda andaluza de la última década. Formó parte de la primera generación de dirigentes de Podemos y posteriormente fundó Adelante Andalucía, formación con la que defendió un perfil andalucista y de izquierdas. En diciembre de 2022 abandonó la política institucional, dejó su escaño en el Parlamento andaluz y regresó a su plaza como profesora de instituto en Puerto Real, en la provincia de Cádiz. “La política no es una profesión sino una dedicación temporal de una persona a su comunidad. Cumplo con la palabra dada. La coherencia es la forma que tenemos de mostrar que defendemos con verdad las causas que nos llevamos a la boca”, dijo en el vídeo que comunicaba su adiós.

Su marcha del Parlamento andaluz llegó dos años después de que la Mesa de la Cámara, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, expulsara del grupo parlamentario de Adelante Andalucía a Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines, que pasaron a ser considerados no adscritos tras ser acusados de transfuguismo en plena ruptura con Podemos. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de la dirigente andaluza y concluyó que se habían vulnerado sus derechos políticos.

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Pese a su salida de la primera línea parlamentaria, Rodríguez continúa vinculada a Adelante Andalucía como coportavoz de la formación. En las actuales elecciones ha ocupado de manera simbólica el penúltimo puesto de la candidatura de Cádiz, concretamente el número 14, motivo por el que anoche se subió al escenario para celebrar los ocho diputados que alcanzó ayer la formación, con el 9,62 % de los votos de la noche y seis diputados más que las elecciones de 2022.