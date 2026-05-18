Goxua, un facilísimo postre tradicional vasco con capas de bizcocho, nata y crema pastelera

Este riquísimo postre combina texturas y sabores con sus capas de nata montada, bizcocho emborrachado y crema pastelera, todo ello coronado con azúcar caramelizado

Goxua, un postre tradicional del País Vasco (Flickr)
El goxua es uno de esos postres que demuestran que la cocina puede ser simple y al mismo tiempo elegante y deliciosa. Una receta a base de capas, formada por nata montada, bizcocho emborrachado con almíbar, crema pastelera y azúcar tostado por encima, y que representa uno de los bocados dulces más representativos de la gastronomía vasca.

Su creación se atribuye al pastelero vitoriano Luis López de Sosoaga, quien lo creó en los años 70 inspirado en otros postres como la crema catalana. Desde allí, se expandió por el resto de Álava y también de Euskadi, constituyéndose como un icono de la repostería de la zona. Una vez preparado, el goxua se sirve en vaso de cristal o en una cazuela de barro individual, siendo el final dulce perfecto para sorprender en cualquier comida o cena especial.

Receta de goxua

El goxua es un postre de capas: en el fondo, nata montada; encima, bizcocho empapado en almíbar con un toque de ron; y, por último, una crema pastelera suave, terminada con azúcar quemada. La clave está en mantener la textura de cada capa y en cuidar el montaje final para conseguir que se distingan con claridad.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
    • Preparación activa: 40 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Para el bizcocho:

  • 2 huevos
  • 60 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 60 g de harina de trigo de repostería

Para la crema pastelera:

  • 3 yemas de huevo
  • 70 g de azúcar
  • 500 ml de leche entera
  • 2 cucharadas de maicena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla o ½ vaina de vainilla

Para el almíbar:

  • 100 g de azúcar moreno
  • 100 ml de agua
  • 30 ml de ron

Montaje:

  • 250 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  • 1 cucharada de azúcar
  • Azúcar blanca para caramelizar

Cómo hacer goxua, paso a paso

  1. Para el bizcocho: Bate 2 huevos con 60 g de azúcar y vainilla hasta que doblen volumen. Añade 60 g de harina tamizada, mezcla y extiende en una capa fina. Hornea en bandeja con papel a 180 ºC durante 15-20 minutos. Enfría y corta círculos.
  2. Crema pastelera: Mezcla 3 yemas con 70 g de azúcar y vainilla. Disuelve 2 cucharadas de maicena en parte de los 500 ml de leche. Calienta el resto de la leche, agrégala poco a poco a la mezcla de yemas y vuelve al fuego, removiendo sin parar hasta que espese. Cubre a piel y enfría.
  3. Almíbar: Hierve 100 g de azúcar moreno con 100 ml de agua y 30 ml de ron durante varios minutos. Deja enfriar.
  4. Nata montada: Monta 250 ml de nata fría con 1 cucharada de azúcar hasta que esté firme.
  5. Montaje: Pon una capa generosa de nata montada en el fondo de cada vaso. Coloca encima un disco de bizcocho y empápalo bien con el almíbar. Añade una capa de crema pastelera.
  6. Caramelizado: Espolvorea azúcar blanca sobre la crema y quema con soplete justo antes de servir, hasta formar una costra crujiente. Sirve el postre frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4-6 vasos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350-400 kcal
  • Proteínas: 6-7 g
  • Grasas: 22-25 g
  • Hidratos de carbono: 36-40 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El goxua se conserva hasta 2 días en nevera, bien tapado. El caramelizado debe hacerse justo antes de servir para que no pierda el crujiente.

