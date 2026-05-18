España

Alba Pérez, veterinaria: “Con este sencillo gesto podrás alargar la vida de tu gato”

La hipertensión felina es una enfermedad silenciosa que puede causar graves daños a estos animales si no se detecta a tiempo

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona sentada en un sofá, acariciando la cabeza de un gato doméstico atigrado y blanco que se apoya en sus piernas.
Una persona acaricia a su gato atigrado y blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión felina es una enfermedad silenciosa que afecta a un número significativo de gatos mayores y que puede desarrollarse en hasta un 40% de los felinos a partir de los siete años, según estimaciones veterinarias. Pese a su poca frecuencia, la mayoría de los dueños de estos animales no logran detectar esta patología en casa, lo que dificulta su diagnóstico temprano y aumenta el riesgo de complicaciones.

Alba Pérez, veterinaria y dueña de dos gatas llamadas Bimba y Lola, advierte sobre la importancia de las revisiones periódicas. “Parecen iguales, ¿a que sí? Pues que sepas que Lola padece una patología que es tratable y fácilmente identificable en consulta, pero la gran mayoría de tutores no la saben reconocer en casa. Y es que la hipertensión felina no avisa”, señala. Esta falta de signos evidentes hace que la detección precoz sea prácticamente imposible sin la intervención veterinaria.

PUBLICIDAD

Los síntomas de la hipertensión en gatos suelen ser inexistentes o muy sutiles. “¿Y sabes qué síntomas presenta la hipertensión? Muchas veces ninguno. Y es por eso que insistimos en las visitas preventivas con tu veterinario de confianza, y es que son imprescindibles”, explica la veterinaria. Por ello, un control rutinario de la presión arterial basta para detectar la patología, y además es indoloro. “Una simple medición indolora de la presión arterial y algo que, por supuesto, no es nada invasivo, será más que suficiente para poner medidas a tiempo”, destaca la profesional en su cuenta de TikTok.

Consecuencias de la hipertensión felina y tratamiento

La hipertensión felina puede tener consecuencias graves si no se trata. Entre las complicaciones más comunes se encuentran la enfermedad renal crónica, la ceguera súbita por desprendimiento de retina, convulsiones y/o cambios en el comportamiento. “El tratamiento es tan simple y las consecuencias tan nefastas si no se trata que es absurdo”, advierte.

PUBLICIDAD

El tratamiento habitual para controlar esta hipertensión felina y que el animal pueda convivir con ella lo mejor posible consiste en la administración de medicamentos antihipertensivos, como el amlodipino. Estos permiten controlar la presión arterial y reducir el riesgo de daño en órganos vitales. Además, la hipertensión suele estar asociada a otras enfermedades, como la insuficiencia renal crónica y el hipertiroidismo. Por ello, se recomienda realizar controles periódicos en gatos mayores o con enfermedades previas.

Cómo identificar la hipertensión en el entorno doméstico

En el entorno doméstico, identificar la hipertensión es complicado si no hay herramientas específicas. Sin embargo, existen algunos síntomas sutiles, pero identificables en casa. Entre ellos, los cambios en el comportamiento, las pupilas dilatadas, la desorientación, la pérdida de visión repentina o la debilidad en las patas traseras.

En un esfuerzo por salvar a uno de los felinos más amenazados del mundo, WWF organiza la liberación de varios linces ibéricos en un entorno protegido. Observa el momento en que estos majestuosos animales, equipados con collares de seguimiento, dan sus primeros pasos hacia una nueva vida en libertad.

Diversos organismos internacionales recomiendan medir la presión arterial en todos los gatos a partir de los sietes años al menos una vez al año. En aquellos felinos con enfermedades renales o tiroideas, la frecuencia debe aumentar a cada seis meses. De esta manera, se establece el objetivo de detectar la hipertensión antes de que cause daños irreversibles y adaptar el tratamiento para preservar la calidad de vida del animal.

La concienciación sobre la hipertensión felina sigue siendo baja entre los dueños de estos animales. Por ello, es fundamental el control veterinario regular y la difusión de información para saber detectarla a tiempo.

Temas Relacionados

ViralesVirales EspañaHipertensión ArterialAnimalesGatosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Segunda PCR negativa en hantavirus para los 13 cruceristas españoles del Hondius ingresados en Gómez Ulla: podrán recibir visitas

El resultado, que coincide con el de la primera prueba realizada previamente, abre la puerta a una relajación de las medidas de aislamiento a las que estaban sometidos

Segunda PCR negativa en hantavirus para los 13 cruceristas españoles del Hondius ingresados en Gómez Ulla: podrán recibir visitas

Goxua, un facilísimo postre tradicional vasco con capas de bizcocho, nata y crema pastelera

Este riquísimo postre combina texturas y sabores con sus capas de nata montada, bizcocho emborrachado y crema pastelera, todo ello coronado con azúcar caramelizado

Goxua, un facilísimo postre tradicional vasco con capas de bizcocho, nata y crema pastelera

“Métele patadas”: las duras imágenes de una paliza de dos adolescentes a otra en el suelo obligan a los Mossos a abrir una investigación en La Llotja (Lleida)

Información con imágenes sensibles | La madre de la víctima ha compartido las imágenes con ‘La VEU de Lleida’ en las que se ve cómo otros jóvenes animan a las agresoras

“Métele patadas”: las duras imágenes de una paliza de dos adolescentes a otra en el suelo obligan a los Mossos a abrir una investigación en La Llotja (Lleida)

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PSOE y el Gobierno mantienen que “vigilarán los pactos del PP con Vox” tras los comicios en Andalucía, especialmente por la voluntad de los de Abascal de condicionar el Gobierno a la cuestionada “prioridad nacional”

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

Pesto de calabacín: una salsa fresca y suave para acompañar tus platos en verano

Es una receta sencilla que va a ampliar tu repertorio gastronómico

Pesto de calabacín: una salsa fresca y suave para acompañar tus platos en verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

DEPORTES

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”