Segunda PCR negativa en hantavirus para los 13 cruceristas españoles del Hondius ingresados en Gómez Ulla: podrán recibir visitas

La fachada del Hospital Gómez Ulla en Madrid. (Europa Press)

Los 13 pasajeros españoles del crucero Hondius que permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han obtenido un segundo resultado negativo en la prueba de PCR para detectar hantavirus, según ha informado el Ministerio de Sanidad. El resultado, que coincide con el de la primera prueba realizada previamente, abre la puerta a una relajación de las medidas de aislamiento a las que estaban sometidos.

Fuentes del Ministerio han detallado que, al confirmarse la negatividad en ambas pruebas, las autoridades sanitarias procederán a flexibilizar el protocolo de aislamiento aplicado a estos pacientes desde su ingreso.

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*Noticia en ampliación.