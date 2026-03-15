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Los secretos del especial de Antonio Ferreras en laSexta: así se prepara ‘Al Rojo Vivo’ para las elecciones de Castilla y León

El objetivo es ofrecer al espectador un análisis preciso minuto a minuto de cómo se van desarrollando los resultados de los comicios

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Antonio Ferreras, presentador de 'Al
Antonio Ferreras, presentador de 'Al rojo vivo'. (laSexta)

Este domingo, 15 de marzo, se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León. Un acontecimiento que es seguido al milímetro por nuestro país. Su interés e impacto son tales que las cadenas de televisión acostumbran a modificar su programación para darle una cobertura total. Entre ellas, laSexta ha reorganizado su parrilla nocturna para seguir de cerca todos los resultados y los análisis de los comicios en Castilla y León.

A partir de las 21:00 horas, después de los informativos del fin de semana, la cadena se volcará por completo en los detalles de la jornada electoral con un programa especial de Al Rojo Vivo, bajo el título ‘Objetivo Castilla y León’, que será conducido por Antonio García Ferreras. Pero, ¿cómo se prepara este tipo de programa en vivo y en directo, especialmente en un evento tan crucial como las elecciones autonómicas? Tras las cámaras y más allá de los discursos y análisis, hay una maquinaria que debe funcionar a la perfección para que el programa sea tan ágil y dinámico como los resultados que se están obteniendo en las urnas.

Antonio García, 'Al rojo vivo'.
Antonio García, 'Al rojo vivo'. (Captura de pantalla/X)

La previa: semanas de preparación

El trabajo detrás de un especial electoral como este no comienza ni el mismo día de las elecciones ni la noche antes. Durante las semanas previas, un equipo de realizadores, grafistas y técnicos de laSexta ya se ha puesto manos a la obra para afinar todos los detalles que se verán en pantalla, según ha explicado Atresmedia en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo profundizando en las labores que hay detrás del formato.

Cada componente del programa —desde las gráficas hasta la información que aparece en los mapas y los gráficos— se prepara y ajusta con meticulosidad. La idea es tener toda la infraestructura lista para que los datos fluyan en tiempo real y se actualicen constantemente conforme avance el recuento. Esto implica un manejo constante de los escaños, el porcentaje de votos y, por supuesto, el nivel de escrutinio. “Esto es un minuto y resultado electoral”, explica la cadena privada.

La clave: la actualización en tiempo real

Una de las características más destacadas de este tipo de cobertura es la capacidad de actualizar la información en tiempo real. Los datos provienen directamente de las bases oficiales de recuento de votos, que se actualizan constantemente. Desde allí, el equipo de grafismo se encarga de transformar esos números en gráficos visualmente comprensibles al instante. La idea es que en todo momento el espectador sepa qué está ocurriendo en las urnas.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, afronta su primer examen autonómico con la intención de convertirse en la alternativa socialista al largo ciclo de gobiernos del PP.

“Desde realización se lanzan muchos de estos elementos visuales, pero el control de los datos también se coordina desde la redacción, que trabaja de la mano con la dirección y el equipo de grafismo, que han programado todo para que datos, candidatos y pactos aparezcan en pantalla en cuestión de segundos”, detalla.

El rol de Antonio García Ferreras

En el epicentro de todo este proceso está Antonio García Ferreras, quien no solo es el conductor del programa, sino también el encargado de analizar los datos en tiempo real. Ferreras tiene en sus manos el “pactómetro”, esa herramienta que, al igual que un termómetro, mide las posibles mayorías o coaliciones que se podrían formar a medida que los resultados de las elecciones van surgiendo.

Todo pasa por él. Ferreras es quien toma los datos que llegan desde la base de información y, con la ayuda de los analistas y colaboradores, plantea las preguntas y reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el escenario político en ese momento. Es un trabajo que se realiza sobre la marcha, sin guion preestablecido, ya que todo depende de lo que vaya surgiendo en cada momento del recuento electoral.

Antonio Ferreras, presentador de 'Al
Antonio Ferreras, presentador de 'Al rojo vivo'. (laSexta)

A partir de las 22:45, el especial se adentrará en su segunda parte, centrada en el análisis político profundo. Bajo el nombre Al Rojo Vivo: Objetivo Castilla y León, el análisis, el programa se extenderá hasta la 1:30 horas de la madrugada, con un equipo de expertos que reflexionarán sobre el panorama electoral y las posibles alianzas que podrían surgir.

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