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Wilton y Wapa, los nuevos linces ibéricos de Palencia: el proyecto de recuperación espera crías en los próximos días

Ambos ejemplares inician su fase de adaptación en el cercón de presuelta de Astudillo

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Wilton y Wapa están en un cercón de presuelta en Astudillo, Palencia.

Los dos nuevos linces ibéricos, Wilton y Wapa, han sido liberados este martes en la provincia de Palencia, en el marco del proyecto de recuperación de esta especie impulsado por la Junta de Castilla y León. Ambos ejemplares se encuentran en el cercón de presuelta de Astudillo, donde iniciarán su fase de adaptación antes de ser liberados definitivamente en el medio natural.

Wilton, un macho, procede del centro de cría en cautividad de La Olivilla (Andalucía), mientras que Wapa, una hembra, ha llegado mediante traslocación gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Estas sueltas se suman a las cuatro realizadas previamente este año y forman parte del objetivo de liberar al menos 11 linces en 2026, reforzando la cooperación interautonómica y la conservación de la especie.

El proyecto ha mostrado resultados muy positivos: la mayoría de los ejemplares liberados se han fijado en el territorio gracias a la alta calidad del hábitat y al respaldo social, que roza el 95% según las encuestas realizadas durante el proceso participativo. Además, dos hembras liberadas en 2025 se encuentran en avanzado estado de gestación, por lo que se esperan los primeros partos en los próximos días, según ha comunicado la Junta de Castilla y León.

Wilton y Wapa son los
Wilton y Wapa son los nuevos linces ibéricos de Palencia. JCYL

Wilton y Wapa se unirán a otros cuatro linces ibéricos

En la nueva fase del proyecto de reintroducción de 2026, Wilton y Wapa han sido liberados en el cercón de presuelta de Astudillo. Esta suelta se suma a la de otros cuatro linces realizada en días recientes: Weep y Woofer en el mismo cercón, y Whitney y Wendolin, trasladados a un segundo cercón ubicado en una finca dentro del área de reintroducción.

Con estas actuaciones, el proyecto mantiene el calendario previsto para este año, que contempla la liberación de al menos 11 ejemplares. De ellos, ocho provienen del programa de cría en cautividad, uno ha sido cedido por la Junta de Andalucía y dos han sido trasladados desde Castilla-La Mancha, reforzando así la cooperación interautonómica en la conservación de la especie.

Además, todo apunta a que dos hembras liberadas en 2025 se encuentran en avanzado estado de gestación, por lo que se esperan los primeros partos en los próximos días. Aunque se debe actuar con prudencia, ya que al tratarse de hembras primerizas existe riesgo de abortos o pérdida de cachorros tras el nacimiento.

Wilton y Wapa son los
Wilton y Wapa son los nuevos linces ibéricos de Palencia. JCYL

En 2025 se liberaron 11 ejemplares en Castilla y León

La tasa de supervivencia de los linces liberados se sitúa actualmente en torno al 55%, un valor acorde con los registros de otros programas de reintroducción del lince ibérico en sus fases iniciales. Según el balance de 2025 publicado por la Junta de Castilla y León, ese año se liberaron once ejemplares en la Comunidad, procedentes de centros de cría, traslocaciones desde Castilla-La Mancha y del programa de gestión de excedentes reproductores.

Solo uno de los linces liberados en 2025 no se ha asentado en el territorio, mientras que la media de dispersión en este tipo de proyectos suele alcanzar el 25%. Hasta la fecha, han fallecido cinco ejemplares, uno de ellos perteneciente a los excedentes del programa de cría, cuya supervivencia en libertad suele ser más baja debido a la dificultad de adaptación. El resto de las causas de muerte se relacionan principalmente con atropellos y, además, un ejemplar falleció ahogado en el Canal de Villalaco.

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