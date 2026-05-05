El arduo triunfo de Siloé: "Queríamos ser la liebre, pero fuimos la tortuga"

Javier Herrero.

Madrid, 5 may (EFE).- Convertidos en una de las sensaciones de la música nacional en la actualidad, con un nuevo disco titulado 'Terrorismo emocional' que tiene mucho de "agradecimiento" a sus seguidores y un futuro concierto en el Movistar Arena de Madrid agotado en 48 horas, no siempre las cosas pintaron fáciles para Siloé.

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"En el cuento de la liebre y la tortuga, nosotros queríamos ser la liebre, pero hemos sido la tortuga y siempre lo seremos, lo cual no es malo, porque al final es la que gana", señala el trío en una entrevista con EFE ante la publicación este viernes de su quinto disco de estudio, una década después de lanzar su debut, 'La verdad' (2016).

A toro pasado, Fito Robles (cantautor/vocalista), Xavi Road (productor/guitarrista) y Jaco Betanzos (batería) se ríen de lo que en su momento les molestó que su vieja compañía les dijera al principio de su carrera: "Este proyecto será viable en 8 años".

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Después de patearse salas de todo el país, la previsión se hizo cierta plenamente con su anterior disco, 'Santa Trinidad' (2023), pasando de ser cuatro en la furgoneta a llevar dos tráilers con equipo y casi 25 personas. "Lo que nos ha traído aquí son las canciones", alega el trío, antes de mencionar otros muchos factores, como el equipo que han formado o su "esfuerzo y tesón".

"(Haber triunfado tarde) es una bendición, porque te hace entender todo lo que tienes alrededor y que sea de una manera más orgánica y más positiva", celebra esta banda vallisoletana de resonancias bíblicas desde su nombre y que parece encontrar siempre una enseñanza en lo vivido.

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En 'Terrorismo emocional' (La Niebla/ONErpm) no quisieron "repetir fórmula" y por ello pasaron de trabajar con Pablo Cebrián, artífice como coproductor de su álbum previo, a hacerlo con Santos & Fluren y con Lalo GV (conocido sobre todo por su trabajo a las órdenes de Arde Bogotá).

"Hay mucha gente que dice que parece una continuidad de 'Santa Trinidad', pero eso quiere decir que hay una impronta muy fuerte de la personalidad del grupo, que ha sido siempre el objetivo final", señalan ante el resultado, en busca de "un álbum todavía más fresco que de verdad pareciese inmerso en la experiencia del directo".

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Una de las cosas que más llamaron la atención cuando hace solo unos días anunciaron su salida es que 8 de las 10 canciones ya se conocían. "Queríamos que degustaran el disco canción a canción, cada una con su concepto y su videoclip, un esfuerzo que pocas bandas hacen, además de una manera autogestionada", defienden.

Entre los dos que faltaban estaba precisamente el que le da título, 'Terrorismo emocional', que es también lo que en su opinión le da cohesión de significado a un álbum que, como reza su primer corte, va mucho sobre 'Las palabras'.

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"(Las palabras) muchas veces son un reflejo y un rebote de lo que hemos recibido de nuestro anterior disco y gira, de donde estamos ahora, y por eso por un lado son palabras de agradecimiento. Pero también son una pregunta que lanzamos sobre cómo las utilizamos para hacernos daño o para curarnos, para decir lo que creemos que queremos decir o lo que no decimos", reflexiona Robles.

Las gracias a su público se perciben en cortes como 'Campo Grande' o 'Si te pones de mi parte', mientras que en otros como 'Regu' hablan de segundas oportunidades con una fórmula muy coloquial en el título que, según ellos, les define como "esclavos de su generación".

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"(Al componer) utilizo las palabras con las que me relaciono con mis amigos, y por eso Sinatra no entendía a The Doors o tus hijos entienden a Bad Bunny mejor que tú", afirma Robles sobre un tema que además va acompañado de un videoclip que era un canto de amor a su Valladolid.

Profetas en su tierra, precisan que por "vergüenza" no se atreven a decir que Siloé le están dando algo a su ciudad. "En todo caso, Valladolid nos ha dado mucho más. Es donde discutimos, donde nos cuidamos, donde vamos al gimnasio y nos tomamos una caña con amigos. Es nuestra casa, donde nos sentimos a gusto y donde somos vecinos y creamos comunidad", declaran.

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Con una agenda por delante repleta de compromisos icónicos como actuar en el Teatro Romano de Mérida en el festival Stone & Music en junio, si hay una fecha señalada en calendario es la de su debut en el Movistar Arena de Madrid el 12 de marzo de 2027, para el que las entradas volaron en apenas 48 horas.

"Cuando estás más pensando en la labor de crear arte y llevarlo a la gente, a veces pierdes un poco la perspectiva de lo que está sucediendo a tu alrededor", afirman aún estupefactos por la respuesta del público, mientras preparan un salto visual en sus presentaciones en vivo junto a gente que ha trabajado codo con codo con Morat o Muse. EFE

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(foto)(vídeo)