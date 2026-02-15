España

Hablamos con Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: “La clave está en intentarlo de mil millones de maneras y al final te llevas un ‘sí’”

La cantante del dúo de gaditanos participó en el casting de ‘Operación Triunfo 2025′, pero tuvo suerte de que no le pusiera la pegatina porque no habría llegado al festival

Tony Grox y Lucycalys, ganadores
Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026 (Europa Press)

Tras una intensa semana en la que RTVE ha tratado de consolidar el Benidorm Fest 2026 después de la salida de España en Eurovisión, Tony Grox y Lucycalys se han convertido en los ganadores del certamen. De hecho, el dúo no solo ha conseguido la Sirenita de Oro, sino que también se han hecho con el premio de Univisión, gracias al que irán a grabar con un productor de Miami. Infobae ha podido hablar con ellos horas después de su victoria.

Tony Grox, productor y compositor de la canción, nos ha contado porqué cree que ha ganado su tema, el pegadizo T Amaré: “Pienso que al final también la energía que estaba en el estudio la hemos impregnado en, en el escenario y hemos tenido un resultado fantástico”. El DJ gaditano asegura que tras la actuación han sentido “un amor y un cariño en la canción brutal”. No es para menos, puesto que tras conseguir excelentes valoraciones del jurado y el voto demoscópico se convirtieron en los favoritos del público.

En el caso de Lucycalys, también gaditana, la joven se encuentra completamente sin palabras y a penas atina a unir sus pensamientos para darse cuenta de que se ha convertido en ganadora del Benidorm Fest 2026. “Estoy flipando con la energía que hubo ayer”, ha afirmado con ilusión, después de que se la viera llorar de emoción al conocer su primera posición. Además, la cantante está muy agradecida: “Muchísimas gracias, de verdad a todo el mundo, Televisión Española. Fue brutal”.

'Infobae' ha hablado con Tony Grox y Lucycalys, horas después de su victoria con 'T Amaré' en el Benidorm Fest 2026

Lucycalys en ‘Operación Triunfo 2025′

Antes de que llegara a su vida el Benidorm Fest, Lucycalys se presentó a Operación Triunfo 2025, aunque no la cogieron. En un principio parecía que no haber conquistado a Noemí Galera en la primera fase cantando Catalina o If I ain’t got you era una desilusión, pero en realidad algo mejor estaba por llegar. “No pasa nada, ¿no? O sea, al final todo es por algo y ya está“, ha recordado el día que no le dieron la pegatina.

“Me llevé de ese casting grandes amistades y ya está. No es nada malo", relata sobre ese breve paso por OT 2025, donde al menos tuvo Pase Prime. La artista ha dejado un mensaje motivador para todas aquellas personas cuyo sueño es triunfar en la música: “Al final en esas cosas siempre te vas a llevar muchísimos ‘no’, pero la clave está en presentarte a todo, intentarlo de mil millones de maneras que al final te llevas un ‘sí’, te llevas una alegría que te mueres y aquí estamos”.

Tony Grox y Lycycalys ganan
Tony Grox y Lycycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T Amaré' (Europa Press)

El papel de productor de Tony Grox

Por su parte, Tony Grox ha seguido la fórmula de Nebulossa, en la que Mark Dasousa, como productor, forma parte fundamental de la imagen del proyecto. “Yo llevo haciendo mi proyecto bastantes años y después de mucho tiempo, que se le dé también un lugar al productor en el escenario en un sitio como el Benidorm Fest, es superpositivo”, ha comentado el DJ.

La actuación del dúo en
La actuación del dúo en la final del Benidorm fest 2026. / RTVE

Un patrón que lleva dos victorias en el Benidorm Fest, por lo que Tony Grox ha animado a todos los productores de España a mandar sus propuestas y seguir esta tendencia: “Invito aquí a productores y productoras a que se sumen a esto, que busquen amigos, que vayan para adelante y que hagan lo que sientan con su corazón”.

