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Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”

La exjurado de ‘MasterChef’ se ha entregado al humor durante su actuación, aunque ha tenido algún que otro problema en lo musical

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Samantha Vallejo-Nágera en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)
Samantha Vallejo-Nágera en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)

La cuarta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena, que se ha vuelto a imponer líder con un 18,5% de share y 1,5 millones de espectadores, ha coronado de nuevo a J Kbello como ganador, tras una velada marcada por actuaciones sorprendentes y la visita de la invitada especial Samantha Vallejo-Nágera, tras su salida de MasterChef. El programa, conducido por Manel Fuentes y emitido en Antena 3, ha retomado su emisión habitual este viernes 8 de mayo, después de la pausa motivada por la festividad de la semana anterior.

Tras la votación del jurado, J Kbello ha sido el ganador de la noche por segunda vez en la temporada, logrando sumar 46 puntos, la máxima puntuación tanto del jurado como del público en plató. J Kbello, acompañado por Lucas Curotto, exconcursante de Operación Triunfo 2023, ha interpretado con éxito a Carín León y Maluma, y ha decidido entregar el premio de 3.000 euros a Aníbal Gómez, quien destinará la cantidad a la asociación contra el cáncer de Villanueva de la Jara.

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A lo largo de esta cuarta entrega, las actuaciones han abarcado un repertorio diverso, con imitaciones como la de Leonor Lavado realizando el último tema de La Oreja de Van Gogh a través de Amaia Montero, y Paula Koops cumpliendo su anhelo de encarnar a Hannah Montana. El jurado, encabezado por Ángel Llàcer, ha valorado especialmente la actitud y el esfuerzo de los concursantes. Jesulín de Ubrique, tras haber vivido actuaciones irregulares en galas previas, ha sido reconocido en esta ocasión con el “trébol de oro” del jurado, tras su interpretación de música infantil.

J Kbello y Lucas Curotto en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)
J Kbello y Lucas Curotto en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)

La gala ha contado con momentos de humor y emoción, desde los comentarios de Flo sobre la interpretación de Jesulín y el retorno a la infancia con La granja de Zenón, hasta el debate sobre las infidelidades generado por María Parrado antes de su imitación de Rocío Dúrcal. El jurado se ha mostrado cercano y participativo, con declaraciones sinceras como la de Lolita, quien ha afirmado tras la actuación de María Parrado: “Para mí, Rocío es de las mejores veces que ha habido en este país. La he querido y la he admirado. Es muy difícil, lo has hecho con mucho respeto”.

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Jesulín de Ubrique en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)
Jesulín de Ubrique en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)

Samantha Vallejo-Nágera en ‘Tu cara me suena’

En el apartado del invitado especial, el protagonismo ha recaído en Samantha Vallejo-Nágera, que ha sorprendido al público con su buena disposición y sentido del humor, ya que en lo musical ha destacado más bien por ir fuera de tiempo y no controlar del todo la letra. “No dejes el catering... Ha habido un momento en el que no te has enterado de ‘no te quieres enterar’, se te ha olvidado”, le ha señalado Manel Fuentes. Sin embargo, en palabras de la propia empresaria: “Estoy absolutamente encantada de estar aquí, mi sueño era venir a Tu cara me suena”.

Su imitación de Concha Velasco y el tema La chica yeyé ha estado precedida de bromas relacionadas con su faceta como jurado en cocina: “Estar de jueza en un programa de cocina ha sido el camino más fácil para llegar hasta aquí”. Tras su actuación, Samantha ha respondido con ironía al ser preguntada por el título de su número: “Esferificación de Chica yeyé”.

La victoria de J Kbello

Paula Koops en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)
Paula Koops en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13' (Atresmedia)

En cuanto a la clasificación final, la tabla de puntuaciones tras la votación del jurado ha situado en las primeras posiciones a J Kbello (46 puntos), seguido de María Parrado (43 puntos), Cristina Castaño (39 puntos) y Martín Savi (40 puntos). El jurado también ha agradecido la entrega de otros participantes, con especial mención al esfuerzo de Jesulín de Ubrique.

El artista J Kbello nos cuenta en exclusiva por qué decidió unirse al desafío de 'Tu Cara Me Suena'. Descubre cómo se prepara para las galas y qué artistas, desde Bruno Mars hasta Slipknot, le gustaría imitar.

El bloque humorístico de la noche ha estado animado por las intervenciones de Aníbal, que ha bromeado sobre su actuación bajo la lluvia simulada en el escenario, y por la interacción entre los jueces y concursantes en torno a distintas anécdotas personales. El propio presidente del jurado, Ángel Llàcer, ha explicado al inicio de la gala que tiene un nuevo problema de salud, declarando: “Tengo lumbago. Ha empezado la temporada de piscina y yo soy muy de tirar a la gente”.

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