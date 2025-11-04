Telefónica reducirá el dividendo para 2026 a la mitad, hasta 0,15 euros por título

Telefónica reducirá a la mitad el dividendo que abonará con cargo a los resultados de 2026, hasta 0,15 euros por título, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco del lanzamiento de su nuevo plan estratégico.

En concreto, el dividendo correspondiente a los resultados de 2026 se abonará en junio de 2027 y la decisión de la empresa se debe a su intención de mejorar el balance y aterrizar la "disciplina financiera de hierro" de la que ya advirtió el presidente de la teleco, Marc Murtra, en la junta de accionistas del pasado abril.

"La política de dividendos es una parte integral de nuestra estrategia de asignación de capital y será el resultado del flujo de caja libre de Telefónica, tras invertir en el futuro de Telefónica y mantener un nivel adecuado de apalancamiento financiero", ha detallado.

De hecho, la remuneración al accionista para los ejercicios de 2027 y 2028 será de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre, ha explicado.

No obstante, la compañía ha mantenido el dividendo correspondiente a 2025 en 0,3 euros por acción, el cual se abonará en dos tramos de 0,15 euros por título, en concreto, en diciembre de este año y en junio de 2026.

En cuanto a las previsiones, Telefónica prevé una tasa de crecimiento anual compuesta de los ingresos, del resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado y de la caja operativa de entre el 1,5% y el 2,5% para el periodo entre 2026 y 2028 y de entre el 2,5% y el 3,5% desde entonces y hasta 2030.

Además, prevé reducir a alrededor del 12% el margen de inversión de capital (capex) sobre los ingresos entre 2026 y 2028 y al 11% desde entonces hasta 2030.

