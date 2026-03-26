Telefónica defiende su papel como motor de la economía española y avanza en desinversión en Hispanoamérica

Marc Murtra, presidente de Telefónica, subrayó que la transformación de la compañía requiere disciplina y una ejecución rigurosa de los objetivos financieros. Según detalló el diario, durante la junta general de accionistas celebrada en Madrid, el directivo expuso que la empresa aspira a convertirse en la principal vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, resaltando una estrategia focalizada y orientada hacia resultados concretos.

El medio informó que Murtra presentó la hoja de ruta de la empresa, llamada ‘Transform & Grow’, y explicó que se estructura en cinco ejes prioritarios: consolidación y liderazgo europeo, impulso de la innovación y competitividad, ampliación y mejora de los servicios al cliente, refuerzo del papel institucional de España en Europa y una gestión caracterizada por la ambición, la rigurosidad y la eficacia. Murtra enfatizó que la fragmentación actual del mercado europeo constituye una barrera para lograr mayor escala, incrementar la inversión en tecnología y promover la innovación, por lo que manifestó la necesidad de consolidar el sector en el continente.

Tal como reportó el medio, el presidente aseguró que Europa precisa operadores sólidos, capaces de competir y contribuir a la autonomía tecnológica de la región frente a Estados Unidos y China. En este sentido, defendió la participación de Telefónica en la respuesta europea para fortalecer el sector, aumentando su presencia en mercados estratégicos. Murtra se refirió a la reciente adquisición de Netomnia en el Reino Unido, una operación conjunta de Telefónica, Liberty y Infravia, que considera fortalece la participación de la compañía en uno de los entornos más relevantes de Europa.

En cuanto a la estrategia en Hispanoamérica, el medio consignó que Murtra detalló la culminación de la salida de Telefónica de los mercados de Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, y explicó que permanecen en proceso las retiradas de Venezuela y México. Murtra dijo: “Nos concentramos en nuestros cuatro mercados ‘core’: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Menos dispersión. Más foco”. Así, la firma busca optimizar la gestión de recursos y maximizar el crecimiento digital sostenido en los mercados donde mantiene mayor fortaleza institucional y proyección estratégica.

Según publicó el medio, Murtra afirmó que “la transformación solo es creíble si se ejecuta con disciplina”. Destacó el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos por la empresa, subrayando que la transparencia y la coherencia en los compromisos con mercados y accionistas dependen de una gestión rigurosa. A esto añadió que simplificar estructuras consideradas obsoletas y reforzar el talento interno permite a la organización traducir su compromiso con la innovación en desarrollos tecnológicos concretos.

Durante su intervención, el presidente enfatizó el compromiso de la compañía con ofrecer el mejor acceso a la tecnología, priorizando la mejora de la red, de la calidad y de la capacidad de los servicios. Murtra afirmó que situar al cliente en el centro de la transformación es fundamental para mantener la competitividad y responder a las nuevas demandas derivadas del avance de la inteligencia artificial y los cambios constantes del entorno tecnológico y económico.

El medio explicó que entre los objetivos de Telefónica se encuentra consolidarse como referente institucional de España en Europa, dado que la empresa gestiona infraestructuras tecnológicas consideradas críticas para la región. Murtra reconoció que Telefónica representa un activo estratégico, tanto para España como para el continente, reclamando el rol de la compañía como motor de la economía y de la cohesión social, además de ser pieza clave en la soberanía tecnológica europea.

La reunión de accionistas se desarrolló en un contexto caracterizado por incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica, marcando, según Murtra, la urgencia de afrontar nuevos retos ligados al desarrollo imparable de la inteligencia artificial y otros avances digitales. El presidente subrayó que responder a estos desafíos exige una empresa más ágil, innovadora y concentrada en sus mercados y capacidades fundamentales.

Según consignó el medio, la estrategia presentada por Telefónica pretende transformar la organización en una compañía más eficiente y rentable, adaptando su estructura y modelo de negocio a las exigencias del mercado global y los requerimientos de competitividad y sostenibilidad propios del sector tecnológico actual. El plan busca también consolidar la posición de liderazgo de Telefónica en los países donde mantiene operaciones estratégicas, potenciando el valor generado tanto para los accionistas como para la sociedad.