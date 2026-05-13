Tony Spina sale en defensa de Alejandra Rubio tras las críticas por su libro: "Por ser hija de Terelu ya puede chocar"

Tony Spina está en uno de los mejores momentos de su vida. Después de cinco años de intensa relación con Marta Peñate, y aunque por el momento no han podido cumplir su sueño de convertirse en padres -aunque la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no tira la toalla y ha confirmado que va a volver a intentarlo con uno de los embriones que todavía tiene congelados tras su último tratamiento de FIV (Fecundación In Vitro)-, sí tienen mucho que celebrar, ya que se han comprado su propia casa en la capital y a la espera de que finalicen las obras ya cuentan las semanas para comenzar esta etapa tan especial.

"Tenemos muchísima ilusión. Deseando que nos la den ya. Tiene seis baños, imagínate, parece que después ahí viven mil personas ¿y quién vive en esa casa? Marta y yo. Un baño para cada día" ha bromeado, revelando que "llevamos mucho tiempo buscando, los precios de España están como están, y hemos llegado al punto de que o nos lanzamos o seguían subiendo. Y ahora estamos súper ilusionados. Es algo nuevo que nace, el decorar, todo".

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Unas declaraciones que ha hecho en la fiesta del aniversario de su agencia de representación, que es la misma que la de Alejandra Rubio. Este miércoles 13 de mayo ha salido a la venta su primer libro, 'Si decido arriesgarme', y ante las críticas que está recibiendo por quienes cuestionan que haya sido capaz de escribirlo ella sola, o su calidad literaria, Tony ha roto una lanza a su favor: "A ver, es muy fácil criticar. Es deporte nacional criticar. Obviamente puede chocar un poco que Alejandra escriba un libro. Pero bueno, yo creo que se merece una oportunidad. Vamos a leerlo y a lo mejor hasta nos sorprende. Para criticar siempre tenemos tiempo" ha asegurado.

"Sabemos el hate que hay hacia las Campos, entonces solo por ser hija de Terelu ya puede chocar. Como que ella tiene que hacer el libro solo por ser hija de... Y la chica a lo mejor nos sorprende" ha apuntado rotundo, dejando claro que tanto Marta como él piensan leérselo.

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Exnovio de Makoke, con la que vivió una historia de amor tras su separación de Kiko Matamoros en 2018, el italiano también se ha pronunciado sobre su condena a 1 año y 9 meses de prisión por un delito de ocultación de bienes a Hacienda."Ha sido condenada sí, no sé bien cómo están las cosas, su versión ni nada, pero si la ley ha decidido eso solo decirle que mucho ánimo" ha comentado.

Y tras el duro testimonio de la colaboradora acusando al padre de Laura Matamoros de agresión durante su matrimonio, y a la respuesta del tertuliano diciendo que la violenta era ella, Tony no ha dudado en salir en defensa de Makoke.

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"Todo lo que son agresiones de un hombre a una mujer o a la inversa impacta, y más de dos personas pues tan reconocidas en España. Sí que es verdad que Makoke es una mujer de carácter, pero de ahí a haber actitudes... no. La verdad que no yo no tengo nada malo que decir de ella, conmigo el tiempo que hemos estado, hemos estado muy bien y... No tengo nada malo que decir, de verdad" ha zanjado.