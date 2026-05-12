Agencias

Sanidad confirma el primer caso de hantavirus en España

Guardar
Imagen D7XWJ6VHFREVDKQMG2BGPXD57M

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el primer caso de hantavirus detectado en España, tras confirmarse el positivo provisional identificado este lunes en un paciente procedente del crucero 'MV Hondius'.

Según Sanidad, el paciente, que se encuentra ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentado durante la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque por el momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

PUBLICIDAD

Tal y como indica el protocolo aprobado por Sanidad, el paciente ha sido ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y permanecerá allí hasta su recuperación clínica.

En cuanto al resto de pasajeros del crucero 'MV Hondius', que permanecían en estudio en el Hospital Gómez Ulla, las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos.

PUBLICIDAD

Respecto al ciudadano estadounidense, desde el Health Security Committee (HSC) han informado de que el caso no concluyente -y posteriormente negativo- analizado en Cabo Verde ha resultado negativo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Urtasun condena que Eurovisión y la Bienal de Venecia se utilicen para "blanquear" a Israel

Urtasun condena que Eurovisión y la Bienal de Venecia se utilicen para "blanquear" a Israel

Clavijo carga contra la gestión del Gobierno del 'MV Hondius': "Sabían que había contagiados en el buque"

Clavijo carga contra la gestión del Gobierno del 'MV Hondius': "Sabían que había contagiados en el buque"

El Tesoro adjudica 2.512,6 millones en letras y eleva la rentabilidad a los niveles más altos en más de un año

El Tesoro adjudica 2.512,6 millones en letras y eleva la rentabilidad a los niveles más altos en más de un año

eBay rechaza la oferta de GameStop por 55.000 millones de dólares porque "no es creíble"

Infobae

Starmer resiste las presiones de su partido para dimitir en su más grave crisis

Infobae