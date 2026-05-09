La incautación de 41 toneladas de cocaína confirma el aviso de Europol: La ruta atlántica está en niveles sin precedente

La incautación récord de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones de la Guardia Civil desarrolladas en un plazo de quince días, entre ellas el alijo histórico de 30 toneladas interceptadas a bordo del barco 'Arconian' a principios de mayo, confirman el presagio en modo de alerta que lanzó al inicio de 2026 la agencia Europol sobre la llegada de droga en un volumen que no tiene precedente hasta la fecha.

Europol alertó en un informe de que la ruta atlántica situaba a España como epicentro de la entrada de la droga procedente de América Latina, citando en concreto las Islas Canarias y el río Guadalquivir. Para ello, las organizaciones se sirve de buques nodriza en la costa africana, semisumergibles y 'narcolanchas', además de sofisticados sistemas encriptados y armas para proteger los cargamentos.

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El pasado 1 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) detectó al sur de Canarias en la 'Operación Abisal' el barco 'Arconian' con 30.215 kilogramos de cocaína distribuidas en 1.279 fardos, la mayor aprehensión de la historia de la lucha contra el narcotráfico, y procedió a la detención de sus 23 tripulantes relacionados con la Mocro Maffia.

Viajaban con fusiles de asalto, además de 2.000 litros de gasolina distribuida en 2.108 garrafas con el objetivo de repartirla entre las 'narcolanchas' responsables de acercarse al 'Arconian' para recoger la droga en algún punto del Mar Mediterráneo.

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Además, entre el 13 y el 26 de abril la Guardia Civil intervino en un operativo internacional que se saldó con 54 detenidos y la incautación de casi 11 toneladas de cocaína, así como 8,5 toneladas de hachís y más de 30.000 litros de combustible en diferentes golpes policiales.

LA OPERACIÓN SOMBRA NEGRA

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En su informe, Europol puso de ejemplo otra operación, 'Sombra Negra', desarrollada por la Udyco de la Policía Nacional contra un entramado que operaba en el Atlántico y que se saldó con 105 detenidos, en el considerado como "mayor ataque al centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar". Se intervinieron más de diez toneladas de cocaína y 30 embarcaciones en dos fases.

"El tráfico de cocaína hacia Europa ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsado por la alta producción en Latinoamérica y la creciente demanda en la Unión Europea", avisó Europol en su informe 'Diversificación del tráfico marítimo de cocaína', consultado por Europa Press.

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El informe de la agencia europea abogaba por incrementar la cooperación internacional como respuesta a que las organizaciones criminales están "fragmentando y adoptando métodos de tráfico complejos y encubiertos".

INFRAESTRUCTURA EN ALTA MAR

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Desde Europol alertaron de que los entramados criminales tratan de evadir la presión policial alejándose de los puertos comerciales y recurriendo a embarcaciones cada vez más pequeñas, transbordos en alta mar y técnicas de ocultación "ingeniosas".

Las transferencias marítimas suelen implicar que un buque nodriza procedente de Latinoamérica transfiera cocaína a un buque filial frente a las costas de África Occidental. "Están aprovechando tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de comunicación encriptados, embarcaciones autónomas y drones para evadir la detección", avisaban.

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La cocaína se desembarca en África Occidental para su posterior envío a la UE continental o se recurre a las Islas Canarias. "Al llegar a la costa andaluza, utilizan el río Guadalquivir para transportar la cocaína tierra adentro para su posterior distribución", indicaban.

En este punto, incidían en la capacidad de recurrir a embarcaciones neumáticas equipadas y con el apoyo necesario para permanecer en alta mar, hasta 100 millas náuticas, durante largos periodos. También advertían de la predisposición a usar la violencia para proteger los grandes cargamentos de cocaína, proliferando el uso de armas en este tipo de alijos.

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NARCOLANCHAS DE ALTA VELOCIDAD

La agencia europea se centraba en la citada operación 'Sombra Negra' por el cambio de modus operandi que supone en este tipo de entramados criminales, al depender cada vez más de una infraestructura marítima avanzada para 'colar' la droga procedente de Sudamérica en España y, a continuación, distribuirla por Europa.

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"Emplean embarcaciones de alta velocidad capaces de superar los 70 km/h y complejos sistemas de comunicación encriptados para evadir a las fuerzas del orden", continuaba, subrayando el uso de drones y embarcaciones autónomas que no precisan de tripulación para su pilotaje.

El informe también destacaba la necesidad de mejorar la vigilancia marítima, las investigaciones financieras y la pericia forense para contrarrestar la capacidad de las organizaciones criminales de introducir grandes cantidades de droga en Europa.

El mayor golpe al tráfico de cocaína en España era hasta ahora el registrado en octubre de 2024, con más de 13 toneladas ocultas entre plátanos procedentes de Ecuador intervenidas por la Policía y Vigilancia Auduanera en el puerto de Algeciras (Cádiz), y que derivó luego en la detención de un mando policial que había ocultado entre las paredes de su casa más de 20 millones de euros.

A principios de 2026 se desarrolló la 'Operación Marea Blanca', la considerada hasta ahora como la mayor aprehensión en alta mar: se incautaron casi 10 toneladas de cocaína ocultas entre sal en un buque abordado en el Atlántico, a unos 500 kilómetros de las Islas Canarias, por el GEO de la Policía Nacional con apoyo de la Armada española.