Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las luces del coche: ”Si montas mal la bombilla, aparte de no alumbrar bien, te puedes cargar el faro”

Juan José Ebenezer (@talleresebenezer)

La iluminación es uno de los sistemas más importantes de un vehículo, pues es fundamental para cuestiones de seguridad, tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía. En este sentido, gracias al alumbrado se puede ver y ser visto, reduciendo el riesgo de posibles accidentes.

Por otra parte, siempre está presente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al hablar de coches, pues esta revisión es obligatoria para verificar la seguridad y cumplimiento de las normas. Por ello, los problemas de alumbrado o el mal posicionamiento de las bombillas pueden ser motivos para no pasar la ITV.

Para ello, el mecánico Juan José Ebenezer ha comentado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@talleresebenezer), las recomendaciones que hay que tener en cuenta cuando se vaya a cambiar la bombilla de un faro que no funcione correctamente.

Montaje defectuoso

El mecánico empieza destacando esos problemas que pueden presentar en la ITV por el alumbrado incluso habiendo renovado de manera reciente la bombilla pertinente. El principal problema es que no alumbre bien, pero otro que pasa desapercibido y es igualmente determinante es la postura de montaje da la bombilla y su posicionamiento.

Ebenezer destaca que por una simple pieza de 2 euros, “te puedes cargar el faro”. El tipo de bombilla que muestra en el vídeo, una H7, dispone de una pestaña que debe ir encajada en un sitio determinado para realizar su función. Sin embargo, un mal posicionamiento puede provocar mayores problemas.

Bombilla H7 (istockphoto)

Al no colocarla bien, la bombilla se va a mover mientras se está calentando esa zona, además de que no va a alumbrar bien porque no se corresponderá con la parábola establecida en el vehículo, por lo tanto el haz de luz de irá a otra dirección.

Junto a ello, ese calor generado en la zona del faro, si entra en contacto con materiales plásticos, podrá derretirlo y de este modo romper el portalámparas y la propia parábola. “Una bombilla de 2 euros te hace cambiar el faro completo”, recalca el experto.

Acudir a profesionales

Ebenezer destaca en el vídeo que en algunos vehículos se hace complicada la tarea de cambiar la bombilla del faro. Esto se debe al poco espacio que hay entre diferentes componentes y la precisión que conlleva ajustarla a su posición adecuada.

Pese a que a algunos conductores les pueda causar coraje, pues es una práctica simple, el mecánico recomienda que, si no hay total seguridad y para evitar problemas y gastos mayores, es mejor acudir a profesionales que tengan práctica para que realicen este cambio de bombilla.

¿Cómo es la ITV en carretera?

El experto concluye el vídeo culpando a los fabricantes de causar estos problemas en el alumbrado, ya que según destaca, hay otros modelos en los que con un simple gesto se puede desmontar la parte del faro y resulta mucho más simple cambiar cualquier elemento.

Las multas por llevar las luces en mal estado pueden llegar hasta los 200 euros, según la gravedad de la infracción. En este caso, también se tiene en cuenta no encender las luces adecuadas en determinadas situaciones.

La DGT destaca que un tercio de los accidentes con víctimas mortales en 2024 se produjeron entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, según su informe de siniestralidad. Sin embargo, según datos del Ministerio de Industria y Turismo, solo el 23% de los vehículos que acudieron a las estaciones de ITV en 2023 presentaban fallos en el sistema de alumbrado y señalización