España

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las luces del coche: ”Si montas mal la bombilla, aparte de no alumbrar bien, te puedes cargar el faro”

Si la postura no es la correcta, el vehículo podría no pasar la ITV y además provocar daños mayores en el alumbrado

Guardar
Juan José Ebenezer (@talleresebenezer)
Juan José Ebenezer (@talleresebenezer)

La iluminación es uno de los sistemas más importantes de un vehículo, pues es fundamental para cuestiones de seguridad, tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía. En este sentido, gracias al alumbrado se puede ver y ser visto, reduciendo el riesgo de posibles accidentes.

Por otra parte, siempre está presente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al hablar de coches, pues esta revisión es obligatoria para verificar la seguridad y cumplimiento de las normas. Por ello, los problemas de alumbrado o el mal posicionamiento de las bombillas pueden ser motivos para no pasar la ITV.

Para ello, el mecánico Juan José Ebenezer ha comentado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@talleresebenezer), las recomendaciones que hay que tener en cuenta cuando se vaya a cambiar la bombilla de un faro que no funcione correctamente.

Montaje defectuoso

El mecánico empieza destacando esos problemas que pueden presentar en la ITV por el alumbrado incluso habiendo renovado de manera reciente la bombilla pertinente. El principal problema es que no alumbre bien, pero otro que pasa desapercibido y es igualmente determinante es la postura de montaje da la bombilla y su posicionamiento.

Ebenezer destaca que por una simple pieza de 2 euros, “te puedes cargar el faro”. El tipo de bombilla que muestra en el vídeo, una H7, dispone de una pestaña que debe ir encajada en un sitio determinado para realizar su función. Sin embargo, un mal posicionamiento puede provocar mayores problemas.

Bombilla H7 (istockphoto)
Bombilla H7 (istockphoto)

Al no colocarla bien, la bombilla se va a mover mientras se está calentando esa zona, además de que no va a alumbrar bien porque no se corresponderá con la parábola establecida en el vehículo, por lo tanto el haz de luz de irá a otra dirección.

Junto a ello, ese calor generado en la zona del faro, si entra en contacto con materiales plásticos, podrá derretirlo y de este modo romper el portalámparas y la propia parábola. “Una bombilla de 2 euros te hace cambiar el faro completo”, recalca el experto.

Acudir a profesionales

Ebenezer destaca en el vídeo que en algunos vehículos se hace complicada la tarea de cambiar la bombilla del faro. Esto se debe al poco espacio que hay entre diferentes componentes y la precisión que conlleva ajustarla a su posición adecuada.

Pese a que a algunos conductores les pueda causar coraje, pues es una práctica simple, el mecánico recomienda que, si no hay total seguridad y para evitar problemas y gastos mayores, es mejor acudir a profesionales que tengan práctica para que realicen este cambio de bombilla.

¿Cómo es la ITV en carretera?

El experto concluye el vídeo culpando a los fabricantes de causar estos problemas en el alumbrado, ya que según destaca, hay otros modelos en los que con un simple gesto se puede desmontar la parte del faro y resulta mucho más simple cambiar cualquier elemento.

Las multas por llevar las luces en mal estado pueden llegar hasta los 200 euros, según la gravedad de la infracción. En este caso, también se tiene en cuenta no encender las luces adecuadas en determinadas situaciones.

La DGT destaca que un tercio de los accidentes con víctimas mortales en 2024 se produjeron entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana, según su informe de siniestralidad. Sin embargo, según datos del Ministerio de Industria y Turismo, solo el 23% de los vehículos que acudieron a las estaciones de ITV en 2023 presentaban fallos en el sistema de alumbrado y señalización

Temas Relacionados

Juan José EbenezerMotorMotor EspañaCochesVehículosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está

Jorge Torre e Ignacio Palmer, los creadores del sistema, han explicado cómo identificar fácilmente un dispositivo válido desde el pódcast ‘La Linterna’, de ‘La COPE’

Tres claves para diferenciar una

Quién es Melissa Jiménez, la periodista que espera su primer hijo con Fernando Alonso: su matrimonio con Marc Bartra y reportera de Fórmula 1

La reportera de DAZN dará a luz el próximo mes de marzo a su cuarto hijo, según ‘¡Hola!’, después de haber tenido tres junto al futbolista Marc Bartra

Quién es Melissa Jiménez, la

Un frente barre España de norte a sur y deja lluvias generalizadas: estás serán las regiones más afectadas

La Aemet espera “un ambiente suave para la época”, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares

Un frente barre España de

Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su cuarto hijo: “Nos haría mucha ilusión que fuese una niña”

La hija de Isabel Preysler y el tenista se sinceran en una entrevista con ‘¡Hola!’ y revelan que, con la llegada de su cuarto retoño, no se plantean tener más hijos

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son las 10 leyes para tener una vida con paz mental”

Evitar el perfeccionismo, tener un diálogo interno más amable o dejar de intentar complacer a los demás son algunos de los consejos que aporta la experta

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La metáfora de médicos y

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena SER

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo