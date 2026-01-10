España

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre la iluminación del coche: “Es muy importante que veas bien en carretera”

Nuevas opciones de bombillas permiten mejorar la visibilidad sin complicaciones legales ni grandes gastos

El mecánico Juan José Ebenezer
El mecánico Juan José Ebenezer habla sobre la iluminación en los vehículos (Composición Infobae)

La iluminación de los vehículos representa un aspecto fundamental para la seguridad vial, especialmente durante la conducción nocturna o en condiciones meteorológicas adversas. Mantener los faros en óptimas condiciones y considerar mejoras en el sistema de luces no solo facilita la visibilidad del conductor, sino que también contribuye a prevenir accidentes y a cumplir con la normativa vigente.

Una correcta iluminación puede marcar la diferencia en la reacción ante imprevistos y en la detección de obstáculos en la vía. Incluso pequeños detalles, como el color o la temperatura de la luz, pueden influir en la percepción y en la fatiga visual durante trayectos largos.

Mejorar la iluminación de un vehículo es una de las prioridades para Juan José Ebenezer, mecánico, quien compara en su TikTok (@talleresebenezer), la experiencia con “ponerte gafas”. Sostiene que “marca la noche y el día, y nunca mejor dicho”, al referirse a los beneficios de unos buenos faros. Al explicar por qué le dedica tanta atención a las luces, Ebenezer no duda en afirmar: “A mí eso de ir conduciendo por la carretera y verlo todo estupendamente, cuanto más vea, mejor”.

Límites legales y técnicos de las mejoras

A esta preferencia práctica se suma la facilidad de incorporar mejoras básicas: “Tenemos medios muy simples y muy baratos, que son unas bombillas de efecto seno, unas bombillas que iluminan un ciento cincuenta por ciento más, una alternativa muy económica, bastante interesante y no tienes ni que homologar ni de hacer nada”.

El mecánico también advierte sobre los límites legales y técnicos de estas mejoras. Explica que hay dispositivos, como las lámparas de xenón, que no pueden instalarse en cualquier coche: “En un coche que no tiene xenón no le puedes montar xenón. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener que hacer un trabajo de homologación. Pero si ya tiene xenón, le puedes poner incluso lámparas como esta, que iluminan bastante más”.

Faros delanteros de un vehículo
Faros delanteros de un vehículo (Freepik)

Eso sí, reconoce que “esto sí que es verdad que vale bastante caro. Estamos hablando de ciento y pico largo, casi doscientos pavos, un tipo de bombillas, también de xenón, que iluminan bastante más”. A la hora de considerar una mejora, el estado de las bombillas originales es relevante.

Las bombillas de los faros pierden capacidad lumínica con el tiempo y, aunque el deterioro puede pasar desapercibido por la adaptación progresiva del ojo, el cambio suele ser notorio tras instalar una lámpara nueva. Ebenezer destaca el contraste que se percibe al renovar la lámpara: “Cuando pones una nueva, notas la diferencia y más si montas una de este tipo”.

Alternativas y mantenimiento periódico

El mercado ha evolucionado y hoy existen alternativas para vehículos con diferentes tecnologías. Además de las bombillas halógenas tradicionales y las de xenón, las nuevas opciones homologadas de lámparas LED han ampliado el abanico de posibilidades.

Ahora es posible instalar lámparas LED en modelos que originalmente llevaban halógenas, siempre que estén homologadas, lo cual facilita la actualización del sistema de iluminación sin complicaciones legales. Esta variedad permite a los conductores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto, con la garantía de respetar la normativa.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

Por último, la elección de la bombilla adecuada debe acompañarse de un mantenimiento periódico de los faros, incluyendo la limpieza de las ópticas y la revisión del sistema eléctrico, para garantizar el mejor rendimiento posible. Renovar la iluminación, según los testimonios, suele transformar la experiencia de conducción y aportar una mayor sensación de seguridad al volante.

