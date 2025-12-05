Este es el motivo por el que muchos conductores utilizan mal las luces de emergencia

Conductor encendiendo las luces de emergencia. (Shutterstock)

Las luces de emergencia de un coche, también conocidas como warnings, son el sistema que activa simultáneamente los cuatro intermitentes del vehículo (delanteros y traseros) para alertar a otros conductores de un peligro o una situación anómala en la carretera.

Ese característico botón rojo con forma de triángulo que se ubica en el salpicadero activa esta función. Sin embargo, en ocasiones se hace un uso excesivo e indebido de estas luces, que incluso puede llegar a suponer ciertas sanciones.

Según el artículo 109 del Reglamento General de Circulación, solo deben activarse cuando el vehículo supone un peligro real para otros usuarios. Estas situaciones pueden ser averías, accidentes o una inmovilización en la calzada, especialmente en autopistas, autovías o lugares con visibilidad reducida. En estos casos, es obligatorio encenderlas para alertar al resto de conductores.

Los atascos

Uno de los errores más comunes se produce cuando hay atascos. Muchos conductores ponen los cuatro intermitentes al frenar ante una retención, pero la norma indica que no se pueden usar mientras el coche está en movimiento.

La forma correcta de avisar es pisar el freno varias veces para que se enciendan las luces de frenado. Solo cuando el vehículo esté completamente parado y pueda presentar un riesgo, se permite activar los warnings. Hacerlo antes puede confundirse con una avería y provocar accidentes.

Atasco en la A-6 en Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Otra situación habitual es la de encender los warnings mientras el vehículo está estacionado en doble fila. Sin embargo, tampoco está permitido. En este caso, el estacionamiento debe efectuarse de tal forma que el vehículo no obstaculice ni suponga un riesgo para los usuarios de la vía.

Aunque en esa situación es recomendable encender las luces de emergencia, eso no evitará la multa de 100 euros con la que sanciona la DGT por el mal estacionamiento. Además, si se usan en retenciones mientras se circula, puede llegar a suponer 200 euros de sanción. Encender los warnings no da derecho a detener el vehículo en cualquier lugar, de hecho, hacerlo puede agravar el riesgo en zonas de tráfico intenso.

Evolución de la normativa

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio llevar la baliza V-16 conectada, que sustituirá a los triángulos y permitirá señalizar averías sin la necesidad de salir del coche. Este dispositivo, homologado por la DGT, emite luz visible en 360º y envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Así se transmite su ubicación en tiempo real y alerta a otros usuarios de la vía sobre esta situación.

Las luces del vehículo, además de las de emergencia, son un elemento esencial para garantizar una visión óptima y circular con seguridad. También es importante saber qué luces hay que encender en cada momento y adaptarse a las circunstancias.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

La Comisión Europea estima que las luces de circulación diurna (DRL) podrían reducir los accidentes de tráfico entre un 5% y un 15% gracias a la mejora en la visibilidad. Un vehículo con luz diurna es visible hasta los 240 metros, mientras que sin ellas esta distancia se reduce a menos de la mitad.

En resumen, las luces son un elemento de seguridad muy importante en los vehículos, tanto para ver como para ser vistos. En el caso de las luces de emergencia, estas sirven para eso, para emergencias. Si se usan en otras situaciones, además de poner en riesgo a otros, se podría acabar con una multa inesperada.