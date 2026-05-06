El activista español de la flotilla detenido por Israel eleva su huelga de hambre y deja de ingerir agua

El activista hispano-palestino Saif Abdulkeshek ha elevado su nivel de protesta ante su detención por Israel el jueves pasado mientras participaba en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y, además de no ingerir alimentos, ha comenzado a rechazar también beber agua.

Así lo ha anunciado en un comunicado Adalah, la organización que le está prestando asistencia judicial después de que un tribunal de Israel haya rechazado la apelación presentada por la defensa de Abukeshek y del otro activista detenido, Thiago Ávila, contra la decisión judicial adoptada el martes para prorrogar seis días su periodo bajo custodia.

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Ambos activistas, que fueron apresados por la Marina israelí en aguas internacionales próximas a Grecia cuando navegaban con destino a Gaza para hacer entrega de ayuda humanitaria, dejaron de ingerir alimentos a primera hora del pasado 1 de mayo en protesta por su arresto y en el caso del hispano-palestino, ahora también está rechazando tomar agua. Según Adalah, ambos siguen recluidos en aislamiento.

Durante la jornada del martes, un tribunal de Ascalón aceptó la petición de las autoridades israelíes para prorrogar seis días la detención de Abukeshek y de Thiago Ávila, lo que implicaba que siguieran bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo, decisión que Adalah apeló.

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RECHAZADA LA APELACIÓN A LA PRÓRROGA DEL ARRESTO

Dicha apelación ha sido rechazada. Las abogadas de los dos activistas, Hadil abú Salí y Lubna Tuma, han defendido ante el tribunal que no ha abordado en el proceso "la falta de autoridad legal del Estado (israelí) para llevar a cabo un arresto, que supone un secuestro, en aguas internacionales".

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Desde esta organización han sostenido que un arresto bajo estas circunstancias habría requerido una extradición formal y por tanto esgrimen que "dado que no hay autoridad legal para arrestar, cada día de detención es ilegal". "Esto resulta especialmente grave dado que los activistas fueron secuestrados de un buque con bandera italiana, quedando así bajo jurisdicción italiana", ha subrayado Adalah en su comunicado.

"La operación constituye una clara violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estipula que solo el Estado del pabellón puede ordenar la detención o el embargo de un buque, incluso con fines de investigación", ha esgrimido, al tiempo que ha vuelto a criticar que el tribunal se haya fundamentado en "pruebas secretas" para tomar su decisión.

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En este sentido, ha ahondado en que la corte tampoco ha "sopesado adecuadamente" los argumentos de la defensa sobre que la información facilitada por los activistas durante los interrogatorios a manos de las fuerzas de seguridad, "que se han centrado principalmente en la Global Sumud Flotilla", es "totalmente transparente y ya disponible públicamente" en Internet.

Adalah ha manifestado por ello que la decisión del tribunal "refleja una complicidad judicial profundamente preocupante que permite que afirmaciones infundadas sobre seguridad justifiquen el continuado interrogatorio y detención de los activistas", en lo que ha descrito como "parte de un esfuerzo más amplio por parte del Estado para criminalizar los actos de solidaridad y entrega de ayuda humanitaria al pueblo palestino en Gaza".

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