Agencias

La AEPD publica una nueva herramienta interactiva de consulta de las notificaciones de brechas de datos personales

Guardar
Imagen 7LPGJPZSTNBDRB5UGOHRPLF6JM

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva herramienta interactiva de consulta que permite acceder a la información sobre las notificaciones de brechas de datos personales recibidas.

"Este recurso, disponible en la página web institucional, ofrece una visión dinámica de los principales indicadores, facilitando el conocimiento de estos datos por parte de la ciudadanía y profesionales de la privacidad", ha informado este jueves la Agencia.

PUBLICIDAD

Según ha explicado el organismo estatal, la Agencia ya publicaba mensualmente informes en PDF con información estadística y esta herramienta añade funcionalidades para filtrar, segmentar y explorar la información en función de distintos criterios, como el sector afectado, la tipología de la brecha, la intencionalidad o la forma en la que se ha producido, entre otros.

Además, permite seleccionar distintos rangos de fechas, tanto para estudiar la evolución temporal como para buscar específicamente en un periodo concreto.

PUBLICIDAD

En paralelo, la AEPD ya está trabajando en la publicación de todos los datos. Esta iniciativa no sustituye a los informes periódicos, que continuarán publicándose como hasta ahora y siendo la referencia documental completa y consolidada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Antigua y Barbuda celebra elecciones con Gaston Browne aspirando a un cuarto mandato

Infobae

El BCE se prepara para subir los tipos de interés en junio tras mantenerlos en el 2 %

Infobae

Banksy confirma la autoría de una estatua aparecida en el centro de Londres

Infobae

Sheinbaum evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Infobae

La cuna del skateboard de Londres celebra sus 50 años con una exposición

Infobae