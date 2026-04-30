La AEPD publica una nueva herramienta interactiva de consulta de las notificaciones de brechas de datos personales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva herramienta interactiva de consulta que permite acceder a la información sobre las notificaciones de brechas de datos personales recibidas.

"Este recurso, disponible en la página web institucional, ofrece una visión dinámica de los principales indicadores, facilitando el conocimiento de estos datos por parte de la ciudadanía y profesionales de la privacidad", ha informado este jueves la Agencia.

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Según ha explicado el organismo estatal, la Agencia ya publicaba mensualmente informes en PDF con información estadística y esta herramienta añade funcionalidades para filtrar, segmentar y explorar la información en función de distintos criterios, como el sector afectado, la tipología de la brecha, la intencionalidad o la forma en la que se ha producido, entre otros.

Además, permite seleccionar distintos rangos de fechas, tanto para estudiar la evolución temporal como para buscar específicamente en un periodo concreto.

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En paralelo, la AEPD ya está trabajando en la publicación de todos los datos. Esta iniciativa no sustituye a los informes periódicos, que continuarán publicándose como hasta ahora y siendo la referencia documental completa y consolidada.