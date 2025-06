Lola Lolita reaparece en 'Lola Lolita Land' dejando atrás la polémica

Tras ser criticada en redes sociales por su participación en '21 días entre millonarias' por su actitud, que muchos han definido de "clasista", Lola Lolita ha celebrado la segunda edición de 'Lola Lolita Land'.

Allí, la influencer atendía a la prensa y ha asegurado que "lo he pasado muy mal, es la semana más importante de mi año y me la he pasado llorando", pero aclaraba que "lo que quiero es disfrutar hoy, mañana, pasado y quedarme con lo bueno".

Una de las ausencias más comentadas fue la de Marta Díaz, pero no precisamente porque no estuviese invitada, ya que "no he dejado a nadie sin invitar, si no ha querido venir, bueno, ella sabe que estaba invitada" y al preguntarle si ve posible una reconciliación entre ambas después de años distanciadas, aseguraba que "lo único que quiero es ahora no pensar en ella y disfrutar este fin de semana".

La influencer echaba la vista atrás para ver todo lo que ha conseguido en estos últimos años gracias a su trabajo en redes y comentaba que su familia ha sido la que "siempre me ha apoyado desde el primer momento". Tanto es así que "si no fuese por mi madre yo hoy no estaría aquí porque ha sido un pilar fundamental estar detrás siempre de todo, de que nadie me engañe y que nadie se aproveche de mí".

En cuanto a esa segunda edición su fiesta acuática, Lola desvelaba que "todo es sorpresa siempre, tenemos como una escaleta con las cosas que van a pasar pero no exactamente quién viene, quién no viene, siempre solemos jugar con la improvisación cuando estamos arriba del escenario en los momentos de show". Parece que la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días se ha disipado y la influencer ha vuelto a disfrutar con grandes rostros conocidos de su bienvenida al verano.