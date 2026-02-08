El intenso temporal de lluvias provoca el derrumbe de una parte de la Muralla de Lugo

Desprendimiento parcial de la muralla romana de Lugo a causa del temporal. (Carlos Castro / Europa Press)

El mal tiempo no da tregua en España y las lluvias intensas de los últimos días están causando daños significativos en distintos puntos del país, con efectos visibles en infraestructuras y patrimonio histórico. Es el caso de Lugo, donde las abundantes precipitaciones han provocado el derrumbe de una parte del lienzo interior de la Muralla, en la rúa do Moucho, próxima a la Catedral. El desplome se ha registrado durante la noche del sábado, sobre las 23.30 horas, sin que se hayan reportado heridos.

La zona afectada corresponde a un tramo restaurado en el siglo XIX, distinto a la estructura original de época romana. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, la Policía Local ha acordonado el área como medida de seguridad.

“Está claro que la Muralla es nuestro referente, nuestro símbolo, el elemento más importante de nuestro patrimonio y, por lo tanto, lamentamos que haya ocurrido este incidente”, ha señalado el alcalde a la prensa, según informa la agencia EFE, al tiempo que ha vinculado el incidente a las precipitaciones persistentes de los últimos días. “Es lo que dicen los técnicos y el sentido común”, ha señalado.

Así ha quedado parte de la muralla tras el temporal. (Carlos Castro / Europa Press)

El alcalde también ha asegurado que el Ayuntamiento de Lugo actuó de inmediato al tomar medidas de seguridad, en coordinación con la Policía Local, la arquitecta y el arqueólogo municipal. La zona quedó perimetrada y se desplegaron agentes para garantizar la protección de vecinos y visitantes.

El regidor también ha solicitado a la Xunta de Galicia que intervenga con la mayor rapidez posible y ha asegurado que el Ayuntamiento está dispuesto a facilitar todos los trámites necesarios para la concesión de licencias y permisos.

Relleno de tierra y escombros

El arquitecto municipal, Enrique González, ha aclarado que el tramo derrumbado corresponde a una sección interior que no forma parte de la Muralla romana original. Según ha detallado, se trata de una reforma, posiblemente del siglo XIX, cuyo relleno de tierra y escombros carece de una adecuada consolidación estructural.

También ha indicado que la cantidad de agua caída estos días puede haber sido determinante en el colapso, dado que no se trata del núcleo romano, cuya solidez complica que sufra este tipo de daños.

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya 10.613 incidencias, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía

Una situación “difícil de prever”

El arquitecto ha calificado el incidente como una situación puntual y excepcional, difícil de prever, y ha recordado que la Muralla cuenta con un plan director de conservación, que permite evaluar su estado de manera permanente y controlar las zonas susceptibles a daños o desprendimientos.

González también ha señalado que este monitoreo se realiza casi a diario y que los estudios recientes han permitido identificar claramente las partes reformadas, que presentan un mayor riesgo ante situaciones adversas.

Una cadena de intensas borrascas

España lleva varias semanas inmersa en un intenso temporal, con varias borrascas que han dejado lluvias persistentes, fuertes vientos y un notable descenso de las temperaturas en amplias zonas del país. Este fenómeno, habitual en los meses de otoño e invierno, se ha visto acentuado este año por la llegada continua de frentes atlánticos, que han provocado inundaciones, cortes de carreteras, numerosos daños y miles de evacuados, sobre todo en Andalucía, donde muchos ríos se han desbordado.

Además, la acumulación de precipitaciones y la saturación del suelo están generando situaciones de riesgo en distintos puntos del país, donde las autoridades mantienen la alerta ante nuevos episodios de inestabilidad.

(Con información de la agencia EFE)