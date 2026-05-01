Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%), La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) y Telecinco baja al 9,1%

Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%) y La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) (Atresmedia / RTVE)

El mes de mayo ya ha comenzado con el festivo del Día del Trabajador y eso significa que ya conocemos los resultados de audiencias de abril de 2026. De nuevo, los resultados no distan mucho de la tónica general que se ha prolongado durante meses en la televisión española, con las tres posiciones principales inamovibles: se repite la victoria de Antena 3, el segundo puesto de La 1 y el tercer escalón del podio de Telecinco.

Sin embargo, vamos a desgranar con detalle cómo se ha dado el mes pese al resultado habitual. Antena 3 continúa echando raíces en su liderazgo y acumula 21 meses consecutivos en lo alto de la tabla, registrando esta vez un 12,6% de cuota de pantalla, el mismo dato que en marzo, pero ampliando su distancia con respecto a La 1 de Televisión Española en un punto. Es líder también en la sobremesa (17,9%) y el prime time (13%).

PUBLICIDAD

Por su parte, La 1 no deja su segundo puesto, esta vez con 11,6% de share, lo que se traduce en su mejor abril desde el año 2012. Además, consigue el liderazgo de la franja matutina con un 15,4% de share y también de la tarde con un 10,9%. Eso sí, aunque Antena 3 sea la cadena con mayor cuota de pantalla, La 1 es la más vista con 32.771.000 espectadores únicos frente a los 30.760.000 de la cadena principal de Atresmedia.

Telecinco cae al 9,1%

Almudena y Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Telecinco ocupa la tercera plaza con un 9,1% de cuota, perdiendo 1,3 puntos respecto a abril de 2025, lo que la sitúa en su peor registro histórico para este mes y la mantiene por debajo del 10% por primera vez. Solo el mes de junio permanece sin romper esa barrera, aunque la tendencia indica que podría ocurrir en breve. El canal encadena un año ininterrumpido en tercera posición, suma diez meses seguidos en cifras en undígito y afronta el peor periodo de su existencia.

PUBLICIDAD

Ni la presencia de Supervivientes 2026 ni La isla de las tentaciones 10 han conseguido revertir esta situación, a pesar de conservar la dominancia en sus respectivas emisiones. Entre los programas que sostienen la parrilla destacan ¡Allá tú!, ¡De Viernes!, El diario de Jorge y El programa de Ana Rosa, que anota un 11,4% en abril, su segundo peor dato histórico. Por el contrario, El tiempo justo, Fiesta o el recién estrenado Visto lo visto reflejan dificultades de audiencia, mientras que Got Talent está cerca de cerrar su edición más compleja. La cobertura del Gran Premio de España de MotoGP reporta una audiencia aceptable, sin superar promedios destacados.

La colaboradora repasa su historia con Kiko Matamoros en ‘¡De viernes!’ (De Viernes)

El triunfo constante de Antena 3

En cambio, la programación de Antena 3 presenta un equilibrio entre oferta diaria y semanal. Los bloques de mayor audiencia corresponden a formatos tradicionales como Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Sueños de libertad, Pasapalabra, El Hormiguero y Antena 3 Noticias. Dentro de este grupo, Sueños de libertad ha vivido su mejor mes histórico (14,5%), Antena 3 Noticias 1 ha firmado el mejor abril en veinte años (23,1%) y El Hormiguero se mantiene como el programa más visto de la televisión, rondando los 1,7 millones de espectadores.

PUBLICIDAD

En el área de ficción, En tierra lejana mejora respecto a Una nueva vida, mientras que el cambio de Perdiendo el juicio por ¿A qué estás esperando? en la noche del jueves reporta cifras mucho más discretas. Programas como Tu cara me suena destacan liderando la noche de los viernes con un 20,6% de media, mientras que Mask Singer y Una fiesta de muerte han conseguido un rendimiento satisfactorio en sus respectivos horarios. El segmento menos competitivo sigue siendo Y ahora Sonsoles, con cuotas del 9% al 10%.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El éxito de la cadena pública

Por su parte, La 1 encadena ocho meses consecutivos superando el 11%, marca que no alcanzaba desde la temporada 2011/2012, y suma 19 meses sobre el doble dígito, una racha que no experimentaba desde junio de 2013. No obstante, sufre un retroceso de tres décimas respecto a marzo, igualando el peor mes de la temporada, a pesar de contar con la atracción de la final de la Copa del Rey y la buena marcha de espacios como La hora de La 1, Mañaneros 360, y sus informativos, que marcan el mejor crecimiento interanual de su historia con un 14,4%.

PUBLICIDAD

Eso sí, algunos formatos, como La Revuelta, han caído al mínimo de temporada (10%) con la competencia de la Champions League, mientras que el prime time ha ofrecido resultados irregulares: MasterChef 14 ha arrancado con moderación, Top Chef terminó sin cifras destacadas y el traslado de Al cielo con ella desde La 2 no ha tenido el efecto esperado. Barrio Esperanza, tras su cambio de franja de domingo a miércoles, ha cedido liderazgo, pero ha logrado ser la serie más vista del mes en su estreno.

El estreno de 'Barrio Esperanza' la convierte en la serie más vista del mes de abril de 2026 (RTVE)

El duelo entre Cuatro y laSexta

En la contienda entre Cuatro y laSexta, la primera vuelve a imponerse con un 6% frente al 5,99% de la segunda. La batalla se ha decidido nuevamente por un margen casi simbólico, repitiendo el patrón de enfrentamientos entre diciembre y febrero. Gracias a ello, Cuatro disfruta de su mejor primer cuatrimestre desde 2017, encadenando cuatro meses con resultados superiores al 6% y logrando su mejor abril en casi una década, pese a ceder dos décimas respecto a marzo, el peor mes del año para la cadena.

PUBLICIDAD

Su buena línea se apoya en programas de actualidad como Horizonte, En boca de todos, Todo es mentira y en el desempeño de Noticias Cuatro, así como en espacios de fin de semana y títulos como Cuarto milenio y Código 10. Fuera de cobertura cierra una temporada discreta y Ex. La vida después no alcanza grandes datos. Lejos de este duelo se encuentra La 2 con un 3,2% de cuota de pantalla, mientras que el conjunto de autonómicas de la FORTA obtiene un 8,5%.

Iker Jiménez en el programa 'Horizonte diario'. (Cuatro)

Con una mínima diferencia, laSexta afronta la cuarta derrota frente a Cuatro en los últimos cinco meses. La cadena de Atresmedia pierde medio punto respecto a marzo y respecto al año anterior, marca su peor abril en tres años consecutivos y firma el peor mes de 2026. No obstante, formatos como Aruser@s (13,3%), Al Rojo Vivo (8,6%, tercer mejor mes del curso), Lo de Évole (8,6%, registro más alto de los últimos cuatro años) y El Intermedio (10,2% gracias al especial 20 aniversario) continúan mostrando su fortaleza.

PUBLICIDAD