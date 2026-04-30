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Óscar Puente dice sentir "asco" por Feijóo: "Es lo peor que ha pasado a la política española en casi 50 años"

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El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, asegura sentir "asco" por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que considera "lo peor que ha pasado a la política española" en los últimos casi cincuenta años.

Puente ha soltado ese comentario en la red social 'X' al hacerse eco de una información periodística sobre el mitin que ofreció Feijóo este miércoles en Andalucía, en el que el líder del PP comentó la declaración judicial de Víctor de Aldama contra Pedro Sánchez en el juicio del 'caso Koldo', subrayando que "por primera vez se señala en el Supremo a un presidente como el uno de una organización criminal".

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"Qué asco da este ser --ha escrito el ministro socialista--. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia".

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