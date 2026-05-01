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Científicos crean un “misil biológico” que podría revolucionar el tratamiento de la leucemia al frenar su progresión

Una terapia del VCU Massey Comprehensive Cancer Center ha conseguido en modelos preclínicos mejorar la supervivencia a la enfermedad

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Un científico investigando en un laboratorio
Un científico investigando en un laboratorio (Magnific)

Un equipo del VCU Massey Comprehensive Cancer Center ha desarrollado una terapia que frena de forma selectiva la progresión de la leucemia mieloide aguda (LMA) en modelos preclínicos a la vez que protege el tejido sano circundante. Esta terapia de última generación ha conseguido una mejora de la supervivencia y un descenso de los efectos secundarios respecto a los tratamientos convencionales.

El estudio, publicado en la Journal of Experimental & Clinical Cancer Research y dirigido por el investigador V. Lokesh Battula, presenta un anticuerpo conjugado con fármaco denominado RGX-019-MMAE, que se une de manera específica al receptor MERTK de las células leucémicas. La principal aportación cuantitativa del estudio reside en que, al combinar este fármaco con venetoclax (un medicamento ya aprobado para el tratamiento de la LMA y dirigido contra la proteína BCL-2, sobreexpresada en las células tumorales) se ha observado una eficacia antileucémica superior a la de cualquiera de las dos terapias por separado.

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El compuesto RGX-019-MMAE actúa como un “misil biológico”, según el equipo investigador, al enlazarse selectivamente al receptor MERTK, restringiendo el crecimiento y la diseminación de las células leucémicas al tiempo que preserva los tejidos no afectados por el cáncer. Tal y como ha explicado Battula en declaraciones recogidas por Medical Xpress, “este ADC puede dirigirse específicamente a las células de la LMA mientras reduce los efectos secundarios dañinos, como la anemia, que suele producir la quimioterapia convencional”. El investigador añade que la combinación con venetoclax podría ofrecer nuevas vías terapéuticas para casos especialmente difíciles de tratar.

La LMA es el tipo de leucemia aguda más frecuente en adultos y su incidencia aumenta con la edad. Cada año hay unas 1900 pacientes con LMA en España, cuya incidencia es similar tanto en el resto de Europa como en Estados Unidos. En los últimos años, este cáncer ha aumentado debido al aumento y mayor envejecimiento de la población, así como a la mayor supervivencia de otras neoplasia.

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Más eficacia, menos efectos secundarios

En los ensayos realizados por el grupo de Battula, la administración de RGX-019-MMAE en modelos preclínicos ha impedido tanto el avance como la proliferación de las células de leucemia mieloide aguda, y lo ha hecho con una alta selectividad por el tejido tumoral. La reducción de efectos secundarios (especialmente la anemia) frente a los métodos de quimioterapia usados habitualmente en la LMA es uno de los hallazgos más destacados del trabajo.

El estudio, pionero en el abordaje del receptor MERTK mediante conjugados anticuerpo-fármaco en LMA, pone de manifiesto que la unión de RGX-019-MMAE y el uso de venetoclax produce un impacto aditivo contra las células cancerosas. El enfoque se ha validado en modelos animales portadores de tejido tumoral derivado de pacientes, lo que incrementa la relevancia de los resultados sobre el comportamiento tumoral real.

Néstor, donante de médula, conoce a Elena, paciente con leucemia que recibió el trasplante (Ministerio de Sanidad)

Próximos pasos de la nueva terapia contra la leucemia

El equipo investigador tiene como siguientes pasos continuar el análisis del perfil de seguridad y toxicidad a largo plazo de RGX-019-MMAE con el fin de identificar posibles problemas de resistencia y establecer la pauta de administración óptima de cara a futuros ensayos clínicos en humanos. La combinación del nuevo fármaco con tratamientos como venetoclax se perfila como una estrategia prometedora para mejorar la respuesta de los pacientes con LMA, incluyendo aquellos que no responden a la quimioterapia o que recaen tras el trasplante de células madre.

“Existe una necesidad acuciante de desarrollar tratamientos dirigidos más efectivos y duraderos para la LMA agresiva”, ha declarado V. Lokesh Battula. Con estos resultados, el grupo del VCU Massey Comprehensive Cancer Center plantea la posibilidad de iniciar estudios clínicos en humanos una vez se obtengan los datos completos de seguridad.

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