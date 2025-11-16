Agencias

Desaparecido un marine de la Royal Navy británica en la costa noroeste de Irlanda

Las autoridades irlandesas y británicas han desplegado un amplio operativo aéreo y marítimo para localizar a un miembro del Royal Fleet Auxiliary (RFA), la flota de apoyo logístico de la Marina Real británica, que ha desaparecido en aguas próximas a la isla Tory, en el condado de Donegal, tras ser visto por última vez este viernes por la noche.

Los equipos de rescate de Irlanda y el Reino Unido han puesto en marcha una operación conjunta tras recibir en la mañana del sábado una llamada de auxilio desde un buque del RFA que alertaba de la desaparición de uno de sus tripulantes.

El marine, cuya identidad no ha trascendido, fue visto por última vez alrededor de las 22.30 horas (hora local) del viernes, cuando el navío navegaba cerca de la isla Tory, antes de que se informara de que había caído al agua. Sus familiares han sido ya notificados de la situación.

La Guardia Costera irlandesa, coordinada desde Malin Head, ha dirigido el despliegue en la franja marítima situada entre la isla Tory y la isla Eagle, en el condado de Mayo.

Además del despliegue de dos aviones y un helicóptero para la búsqueda aérea, la operación marítima ha contado con la participación de un buque de apoyo y tres embarcaciones de la Royal Navy británica, además de otros navíos presentes en la zona.

Tanto la Marina Real como el propio RFA han colaborado activamente en las labores de busca, que se han prolongado durante la noche de este sábado sin que las autoridades hayan proporcionado hasta ahora más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la desaparición.

