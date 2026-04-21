¿Por qué hace calor de verano en pleno abril? La Aemet ya avisa de “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”

Imagen del aerosol de polvo de Copernicus. (Aemet/X)

Los sevillanos y turistas que asistan esta semana a la Feria de Sevilla tendrán que buscar la sombra para huir del calor que azota a la capital hispalense. Ningún abanico será suficiente con más de 30 grados bajo los trajes de gitana. Tampoco se librarán en el resto del país.

Tanto en la península como en Baleares, las temperaturas serán “más propias de mes de junio”, conforme detalla a través de su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es más, el portavoz del organismo, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a lo largo de toda la semana, “los valores diurnos estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10 grados por encima en áreas del interior". “Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril”, destaca. Pero, ¿por qué?

Este repunte térmico, conforme detalla la Aemet, se debe a una “masa de aire de origen subtropical” que se ha situado sobre el país y que, además de calor y tormentas por la inestabilidad armosférica que provoca, trae polvo en suspensión que genera también calima.

35 grados en Andalucía

El pasado fin de semana el calor ya se dejaba notar. El lunes, el mercurio superó los 30 grados en buena parte del país. La temperatura más alta se registró en Sevilla con 32,2 grados. Pero este martes, la Aemet espera mucho más calor. En la previsión de su página web, el organismo detalla que “se esperan máximas muy altas para la época, que pueden superar los 32 grados en diversos valles del sur y en el del Ebro”. Ahora bien, también avisan de que podrán darse “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”.

El miércoles habrá un descenso térmico en el norte y oeste de la península. A pesar de ello, los termómetros seguirán superando los 30 grados en el este peninsular, donde incluso las temperaturas subirán. “Lleida o Zaragoza, de hecho, está previsto que superen los 32 grados”, avisa el portavoz de la Aemet. Además, las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, “pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos”.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El jueves, el mercurio volverá a subir. Habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto del territorio. De nuevo, se sobrepasarán los 30 grados en el centro y en el sur peninsular. La Aemet también prevé tormentas, sobre todo en el oeste de la península. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión.

Con más incertidumbre en el pronóstico, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. Ahora bien, según los actuales pronósticos también podría “haber una posible recuperación en las temperaturas, una nueva subida los dos días siguientes”. En general, indica Del Campo, seguiríamos “con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país”.