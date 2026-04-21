España

¿Por qué hace calor de verano en pleno abril? La Aemet ya avisa de “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”

Los meteorólogos esperan que los termómetros de casi todo el país ronden los 30 grados

Guardar
Imagen del aerosol de polvo de Copernicus. (Aemet/X)
Imagen del aerosol de polvo de Copernicus. (Aemet/X)

Los sevillanos y turistas que asistan esta semana a la Feria de Sevilla tendrán que buscar la sombra para huir del calor que azota a la capital hispalense. Ningún abanico será suficiente con más de 30 grados bajo los trajes de gitana. Tampoco se librarán en el resto del país.

Tanto en la península como en Baleares, las temperaturas serán “más propias de mes de junio”, conforme detalla a través de su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es más, el portavoz del organismo, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a lo largo de toda la semana, “los valores diurnos estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10 grados por encima en áreas del interior". “Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril”, destaca. Pero, ¿por qué?

Este repunte térmico, conforme detalla la Aemet, se debe a una “masa de aire de origen subtropical” que se ha situado sobre el país y que, además de calor y tormentas por la inestabilidad armosférica que provoca, trae polvo en suspensión que genera también calima.

35 grados en Andalucía

El pasado fin de semana el calor ya se dejaba notar. El lunes, el mercurio superó los 30 grados en buena parte del país. La temperatura más alta se registró en Sevilla con 32,2 grados. Pero este martes, la Aemet espera mucho más calor. En la previsión de su página web, el organismo detalla que “se esperan máximas muy altas para la época, que pueden superar los 32 grados en diversos valles del sur y en el del Ebro”. Ahora bien, también avisan de que podrán darse “temperaturas máximas de más de 35 grados en el Guadalquivir”.

El miércoles habrá un descenso térmico en el norte y oeste de la península. A pesar de ello, los termómetros seguirán superando los 30 grados en el este peninsular, donde incluso las temperaturas subirán. “Lleida o Zaragoza, de hecho, está previsto que superen los 32 grados”, avisa el portavoz de la Aemet. Además, las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, “pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos”.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El jueves, el mercurio volverá a subir. Habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto del territorio. De nuevo, se sobrepasarán los 30 grados en el centro y en el sur peninsular. La Aemet también prevé tormentas, sobre todo en el oeste de la península. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión.

Con más incertidumbre en el pronóstico, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. Ahora bien, según los actuales pronósticos también podría “haber una posible recuperación en las temperaturas, una nueva subida los dos días siguientes”. En general, indica Del Campo, seguiríamos “con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país”.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La denuncia fue presentada por Vox para dejar sin efecto la ordenanza sobre movilidad sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada comparte en su perfil de TikTok cuáles son los textos a revisar para estar al tanto de la normativa laboral aplicable y las condiciones del puesto

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Alba Paul estalla y amenaza con abandonar ‘Supervivientes’: “Se acabó el show. ¿Qué os habéis pensado, qué es esto, la cárcel?”

Tras una monumental bronca por el reparto de arroz, la ‘influencer’ estalló contra el equipo técnico, llegando a comparar el concurso con una “cárcel”

Alba Paul estalla y amenaza con abandonar ‘Supervivientes’: “Se acabó el show. ¿Qué os habéis pensado, qué es esto, la cárcel?”

Un incendio destruye las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos y deja seis líneas suspendidas y a la ciudad con servicios mínimos

39 de los 75 autobuses que conformaban la flota burgalesa han quedado destruidos por las llamas, obligando al Ayuntamiento a buscar vehículos para reforzar el servicio, suspendido en las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23

Un incendio destruye las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos y deja seis líneas suspendidas y a la ciudad con servicios mínimos

Francia ya tiene el ‘Narval’, su primer dron submarino capaz de explorar el fondo del océano hasta una profundidad de 6.000 metros

Puede generar mapas precisos y tiene una autonomía de 72 horas, facilitando estudios científicos y vigilancia ambiental

Francia ya tiene el ‘Narval’, su primer dron submarino capaz de explorar el fondo del océano hasta una profundidad de 6.000 metros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”