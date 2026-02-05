La enigmática reaparición de Sofía de Suecia tras su baja por maternidad y la sombra del caso Epstein

Sofía de Suecia. (Europa Press)

A punto de que su hija menor, la princesa Ines, cumpla su primer año de vida, Sofía de Suecia ha iniciado su regreso a la actividad oficial tras doce meses de baja por maternidad. Sin embargo, lejos de producirse de manera progresiva y visible, como suele ser habitual en la Casa Real sueca, su vuelta al trabajo ha estado marcada por el hermetismo, la ausencia de imágenes y una sucesión de explicaciones escuetas que no han pasado desapercibidas.

La agenda oficial recogía que este lunes la princesa y su marido, el príncipe Carlos Felipe, tenían previsto reunirse con el patronato de su fundación. El encuentro, según fuentes oficiales, llegó a celebrarse, aunque no se difundió ninguna fotografía ni información adicional, algo poco habitual tratándose de actividades relacionadas con la labor social de la pareja. Al día siguiente, Sofía figuraba en otro compromiso de mayor relevancia institucional: un acto en el Palacio Real junto al rey Carlos Gustavo, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel. Finalmente, la princesa no acudió.

La Casa Real sueca confirmó su ausencia alegando que se encontraba enferma. “La princesa, como muchas otras personas, está resfriada”, fue la única explicación ofrecida a los medios. Una justificación breve que, unida al contexto y a la falta de imágenes del día anterior, ha alimentado las especulaciones sobre el verdadero motivo de esta discreta reaparición y su repentina retirada de la escena pública.

El príncipe Carlos y su esposa, Sofía Hellqvist. (my_royality_world - instagram)

La vuelta de Sofía a la agenda oficial coincide, además, con un momento especialmente delicado. El pasado viernes salió a la luz un correo electrónico vinculado a Jeffrey Epstein en el que se menciona explícitamente a la ahora princesa. El mensaje, fechado en febrero de 2010, fue enviado por Barbro Ehnbom, una financiera sueca que mantenía una estrecha relación tanto con Epstein como con Sofía, y que incluso asistió a su boda con Carlos Felipe en 2015.

“Adjunto una foto de nuestra Sofía, ¿la recuerdas? Pronto será la princesa Sofía. Toda la prensa de Suecia la está buscando mientras ella está en África”, escribía Ehnbom en ese correo, al que acompañaba una imagen de Sofía tomando el sol en bikini, supuestamente durante una estancia en el continente africano. El tono del mensaje y su contenido han vuelto a situar a la princesa en el centro de la polémica.

La polémica en torno a la princesa sueca, relacionada con Epstein

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado al caso Epstein. En diciembre de 2025 ya se publicó que Sofía se había reunido con él en varias ocasiones, algo que fue confirmado por la Casa Real sueca, aunque sin ofrecer detalles sobre el contexto o la naturaleza de dichos encuentros. En otro correo, Ehnbom la describía como “una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York”, sugiriendo incluso una posible visita antes de las vacaciones de Navidad.

Las autoridades revelaron 11 horas de video del magnate en la cárcel en Nueva York antes de que se quitara la vida

Aquellas informaciones salieron a la luz apenas unas horas antes de la celebración de los Premios Nobel, el evento más importante del calendario real sueco, al que Sofía no asistió, oficialmente por encontrarse de baja por maternidad. Sin embargo, su ausencia generó entonces numerosas interpretaciones, al coincidir con la filtración de su relación pasada con Epstein.

Un mes y medio después, y cuando el caso parecía haber perdido intensidad mediática, la princesa tenía previsto reincorporarse esta misma semana. Sin embargo, la aparición de nuevos correos ha vuelto a colocarla bajo el foco. A diferencia de otros casos, como el de Mette-Marit de Noruega, parte de la opinión pública considera que Sofía pudo haber sido más una víctima de Epstein, que habría visto en ella a una joven con aspiraciones artísticas y posteriormente a un posible vínculo con la familia real sueca, que una amiga consciente de su entorno.