España

La enigmática reaparición de Sofía de Suecia tras su baja por maternidad y la sombra del caso Epstein

La princesa ha regresado a la agenda oficial de forma discreta, si bien ya ha cancelado algunos actos por enfermedad tras aparecer en documentos de Jeffrey Epstein

Guardar
Sofía de Suecia. (Europa Press)
Sofía de Suecia. (Europa Press)

A punto de que su hija menor, la princesa Ines, cumpla su primer año de vida, Sofía de Suecia ha iniciado su regreso a la actividad oficial tras doce meses de baja por maternidad. Sin embargo, lejos de producirse de manera progresiva y visible, como suele ser habitual en la Casa Real sueca, su vuelta al trabajo ha estado marcada por el hermetismo, la ausencia de imágenes y una sucesión de explicaciones escuetas que no han pasado desapercibidas.

La agenda oficial recogía que este lunes la princesa y su marido, el príncipe Carlos Felipe, tenían previsto reunirse con el patronato de su fundación. El encuentro, según fuentes oficiales, llegó a celebrarse, aunque no se difundió ninguna fotografía ni información adicional, algo poco habitual tratándose de actividades relacionadas con la labor social de la pareja. Al día siguiente, Sofía figuraba en otro compromiso de mayor relevancia institucional: un acto en el Palacio Real junto al rey Carlos Gustavo, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel. Finalmente, la princesa no acudió.

La Casa Real sueca confirmó su ausencia alegando que se encontraba enferma. “La princesa, como muchas otras personas, está resfriada”, fue la única explicación ofrecida a los medios. Una justificación breve que, unida al contexto y a la falta de imágenes del día anterior, ha alimentado las especulaciones sobre el verdadero motivo de esta discreta reaparición y su repentina retirada de la escena pública.

El príncipe Carlos y su
El príncipe Carlos y su esposa, Sofía Hellqvist. (my_royality_world - instagram)

La vuelta de Sofía a la agenda oficial coincide, además, con un momento especialmente delicado. El pasado viernes salió a la luz un correo electrónico vinculado a Jeffrey Epstein en el que se menciona explícitamente a la ahora princesa. El mensaje, fechado en febrero de 2010, fue enviado por Barbro Ehnbom, una financiera sueca que mantenía una estrecha relación tanto con Epstein como con Sofía, y que incluso asistió a su boda con Carlos Felipe en 2015.

Adjunto una foto de nuestra Sofía, ¿la recuerdas? Pronto será la princesa Sofía. Toda la prensa de Suecia la está buscando mientras ella está en África”, escribía Ehnbom en ese correo, al que acompañaba una imagen de Sofía tomando el sol en bikini, supuestamente durante una estancia en el continente africano. El tono del mensaje y su contenido han vuelto a situar a la princesa en el centro de la polémica.

La polémica en torno a la princesa sueca, relacionada con Epstein

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado al caso Epstein. En diciembre de 2025 ya se publicó que Sofía se había reunido con él en varias ocasiones, algo que fue confirmado por la Casa Real sueca, aunque sin ofrecer detalles sobre el contexto o la naturaleza de dichos encuentros. En otro correo, Ehnbom la describía como “una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York”, sugiriendo incluso una posible visita antes de las vacaciones de Navidad.

Las autoridades revelaron 11 horas de video del magnate en la cárcel en Nueva York antes de que se quitara la vida

Aquellas informaciones salieron a la luz apenas unas horas antes de la celebración de los Premios Nobel, el evento más importante del calendario real sueco, al que Sofía no asistió, oficialmente por encontrarse de baja por maternidad. Sin embargo, su ausencia generó entonces numerosas interpretaciones, al coincidir con la filtración de su relación pasada con Epstein.

Un mes y medio después, y cuando el caso parecía haber perdido intensidad mediática, la princesa tenía previsto reincorporarse esta misma semana. Sin embargo, la aparición de nuevos correos ha vuelto a colocarla bajo el foco. A diferencia de otros casos, como el de Mette-Marit de Noruega, parte de la opinión pública considera que Sofía pudo haber sido más una víctima de Epstein, que habría visto en ella a una joven con aspiraciones artísticas y posteriormente a un posible vínculo con la familia real sueca, que una amiga consciente de su entorno.

Temas Relacionados

Sofía de SueciaJeffrey EpsteinCasas realesCasa Real EspañaRealezaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Así es como deberías elegir a tus amigos, según la psicología

El psicólogo Andrés Carillo da consejos prácticos para construir que una relación de amistad sea positiva y constructiva

Así es como deberías elegir

Pitingo anuncia que se casa con Laura Escudero, cuatro meses después de su divorcio de Verónica Fernández: “Me ha dicho que sí”

El cantante onubense pasará por el altar con su primer amor, a quien conoció hace treinta años

Pitingo anuncia que se casa

La Giralda de Sevilla sufre daños en su estructura a causa del temporal

El viento y la lluvia habrían provocado el desprendimiento de elementos del monumento

La Giralda de Sevilla sufre

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en su últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

El tribunal recuerda que la ley solo permite desheredar a un hijo cuando se escribe la causa de forma expresa y motivada

Un padre retira del testamento

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en Andalucía, en directo: 3.500 desalojados, carreteras cortadas y previsión de lluvia en Grazalema

La Junta pide precaución a todos los habitantes de la comunidad autónoma, no obstante, este jueves reabren la mayoría de centros educativos ante una mejoría del pronóstico del tiempo

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre retira del testamento

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en su últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

Ayuso no ha sancionado al empresario que incumple el contrato de arreglar las calderas de los pisos públicos, que deja además en el limbo una promoción de 90 viviendas protegidas

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey