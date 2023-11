María Peláe: “Si haces algo aflamencado en Eurovisión, ya se dice que Andalucía no representa a España. ¡Pues claro que no!”

María Peláe, en la presentación de los artistas del Benidorm Fest en Sevilla. (RTVE)

Desde que su carrera musical comenzara a despuntar, el nombre de María Peláe siempre ha estado en las listas de favoritos de los eurofans para representar a España en Eurovisión. Ahora, ese sueño está más cerca de hacerse realidad después de que la malagueña haya sido anunciada como una de los 16 participantes de la tercera edición del Benidorm Fest, cuyo ganador se convertirá en abanderado español en el certamen europeo.

Tras recibir una de las mayores ovaciones del público en el acto que RTVE celebró en el Teatro Alameda de Sevilla para anunciar la lista de concursantes, la artista atendió a varios medios de comunicación, entre los que estuvo Infobae España, para contar cómo está viviendo esta nueva aventura en su carrera.

La intérprete de La niña asegura que su participación en el festival “era algo que venía macerándose desde hace tiempo”, pero consideraba que “tenía que ser el momento y la canción”, algo que siente que ahora se cumple.

Uno de los motivos por los que siente que este año es el propicio es que siente que la canción es la idónea y va a estar “a gusto” defendiéndola. Pero, además, hay otra razón por la que ha decidido dar este paso al frente y tiene que ver con lo ocurrido el año pasado con Blanca Paloma: “Veo mucho que se habla de lo que pasó con Blanca Paloma. Lo que pasó fue una actuación impecable y maravillosa”, asevera.

“Muchos años hemos llevado pop, folk y 40.000 cosas más y nunca la culpa ha sido del género”, agrega María. Y sentencia: “Ahora, de repente, la culpa es del flamenco. Hay muchas connotaciones y cosas detrás por las que el flamenco siempre está en el punto de mira”.

En ese sentido, no siente que llevar una propuesta flamenca a esta edición del Benidorm Fest sea un hándicap. “Si esto es un festival en el que se muestran las diferentes músicas de este país, ¿por qué ya tiene que ser un ‘pero’ que yo sea flamenca? También se puede decir que soy cantautora con tintes de copla”, espeta.

Además, confiesa que ni siquiera considera que se pueda definir su música como flamenco: “Yo soy flamenca en los andares y haciendo un potaje, pero más que un género concreto, todos somos híbridos. Cualquier flamenco puro me rebatiría si dijera que yo hago flamenco”.

Sobre las razones por las que el género flamenco siempre parece estar en el punto de mira, la cantante considera que “hay muchas cosas del pasado que influyen”. “En algunos casos, si haces algo aflamencado y encima eres andaluz, ya se dice que Andalucía no representa a España. ¡Pues claro que no! Aquí se trata de ver lo que más emocione y que la gente elija entre las opciones. Ese momento de guerrilla no lo entiendo, sobre todo cuando la inquina va hacia un género en concreto. Tiene mucho de historia y de andalufobia”, apunta.

“A veces no me permito disfrutar de las cosas”

En este nuevo camino que María Peláe emprende en su carrera, hay una persona muy importante que la guía en cada paso. Se trata de Alba Reig, exintegrante de Sweet California que, además de producir sus canciones, es su pareja sentimental.

“Alba es la mitad del equipo. Para mí es superimportante su opinión y su perspectiva. Yo vengo de la canción de autor, pero cuando empecé a trabajar con ella, que viene de una girl band y tiene una visión muy internacional, empezó a vestir las canciones de otra manera y yo me sentía más yo que nunca a la hora de decir las cosas”, confiesa la participante.

Además de estar tras la canción que la artista defenderá en Benidorm, Reig también se encarga de planificar junto a ella cómo será la puesta en escena. “Todas las cosas que hago desde hace un tiempo las empiezo sentándome con mi pareja y productora, Alba Reig. Nos tomamos un vinito y decimos ‘a ver por dónde llevamos esto y cómo podemos romper las cabezas’. Queremos que los espectadores no se esperen lo que van a ver, pero seguir siendo yo”, explica.

El reto del Benidorm Fest llega después de otro importante desafío televisivo que le permitió darse a conocer al gran público: su participación en la novena edición del programa Tu cara me suena. Sobre su paso por el concurso, reconoce que su autoexigencia le impidió disfrutar más del formato: “Soy muy exigente conmigo misma y muchas veces no me permito disfrutar de las cosas. En Tu cara me suena pasó todo el programa y me hubiera gustado empezar de nuevo y disfrutar de algunas cosas”.

Finalmente, María Peláe se embarca en esta aventura dispuesta a aceptar todas las críticas que vengan desde el respeto. Aunque la recepción de su participación ha sido buena, el próximo 14 de diciembre se conocerá la canción que defenderá en el concurso y, como siempre ocurre, habrá todo tipo de comentarios. Sobre si va a tener que contenerse para no responder a los haters, la artista bromea: “Tengo que contener a mi madre, ¡esa es la peligrosa! (risas). Al menos ya ha dejado de fingir que no es mi madre, porque hubo una época en que escribía ‘qué bien canta esta chica’ y yo le respondía ‘mamá, deja de fingir que no eres mi madre’”.