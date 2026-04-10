Reino Unido suministrará misiles especializados en contrarrestar los drones de Irán a sus socios de Oriente Medio

Archivo. Baterías Patriot (U.S. Army photo)

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha anunciado la compra de un nuevo sistema de misiles interceptores diseñados para neutralizar drones de ataque tipo Shahed, fabricados en Irán. El acuerdo incluye la entrega inicial de un lote importante de estos misiles y sus lanzadores tanto a las Fuerzas Armadas británicas como a varios aliados en Oriente Medio. La empresa encargada del desarrollo y suministro es Cambridge Aerospace, una start-up fundada por veteranos del sector.

La presentación del proyecto se realizó durante la London Defence Conference, un encuentro internacional que reúne a responsables políticos, militares, empresas y expertos para debatir sobre la seguridad y la defensa. En este contexto, el ministro de Defensa británico, John Healey, explicó que las primeras entregas llegarán en mayo y que está previsto enviar más misiles en los primeros seis meses del acuerdo.

El objetivo es dar al Reino Unido y a sus aliados en el Golfo una respuesta eficaz ante el aumento del uso de drones armados en zonas de conflicto. El misil interceptor creado por Cambridge Aerospace, llamado ‘Skyhammer’, está preparado para localizar, seguir y destruir drones como los Shahed, que han sido protagonistas en los recientes conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

La subida de los aranceles desde el 25% al 50% a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio ha entrado en vigor este miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara ayer la directiva que dobla los gravámenes aplicados a estos productos y que deja fuera del ámbito de aplicación, de momento al Reino Unido, con el que el país anunció un acuerdo comercial a principios de mayo. (Fuente: White House/ ebs/ x)

Así es el misil Skyhammer

El Skyhammer tiene un alcance de 30 kilómetros y puede alcanzar velocidades de hasta 700 kilómetros por hora. Este avance busca ofrecer soluciones efectivas frente a amenazas de drones, que pueden eludir las defensas tradicionales. El contrato incluye la integración del sistema, soporte técnico y formación para los usuarios finales, tanto en el Reino Unido como en los países del Golfo.

Además de mejorar la seguridad, la operación permitirá crear más de 50 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 125 en Cambridge Aerospace, fortaleciendo la industria de defensa en el Reino Unido. El Gobierno británico continúa apostando por el crecimiento de su industria nacional, con la intención de aumentar el gasto en defensa hasta el 2,6% del PIB a partir de 2027. A su vez, consigue un avance que puede ser clave en el golfo.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Cooperación internacional y apoyo en el Golfo

La decisión de suministrar los misiles Skyhammer a países aliados del Golfo forma parte de una estrategia de colaboración más estrecha entre el Reino Unido y los países del Golfo Pérsico. El Ministerio de Defensa británico ha creado un equipo especial para agilizar la financiación y la concesión de permisos de exportación, y también para coordinar el suministro y la reposición de materiales estratégicos.

Esta iniciativa refuerza la cooperación nacida en reuniones recientes, como la mesa redonda en Londres del mes pasado, que reunió a representantes de la industria, embajadores y agregados de defensa de la región. El objetivo es mejorar la seguridad aérea ante amenazas crecientes, facilitando el acceso a tecnología moderna y el intercambio de conocimientos en la lucha contra los drones armados. El Reino Unido quiere así consolidar su papel como proveedor de soluciones innovadoras en defensa y como aliado estratégico frente a los desafíos de seguridad global.