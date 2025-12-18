Agencias

General Dynamics fabricará hasta 5.000 blindados Eagle para el Ejército alemán

General Dynamics European Land Systems (GDELS), la filial europea de la compañía norteamericana y propietaria de Santa Bárbara Sistemas, fabricará hasta 5.000 vehículos blindados Eagle para las Fuerzas Armadas alemanas, de los cuales casi 3.000, por un valor total de 4.000 millones de euros, se producirán de manera inmediata, según ha informado este jueves la empresa.

El contrato, adjudicado por la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnologías de la Información y Apoyo en Servicio de las Fuerzas Armadas Alemanas, contempla el suministro a cargo de GDELS de vehículos blindados Eagle V en sus versiones 4x4 de mando y control y 6x6 sanitarios, dentro de dos programas complementarios de adquisición.

La compañía ha destacado que los vehículos de la familia Eagle ofrecen una elevada movilidad, protección y capacidad de carga, además de una probada robustez y fiabilidad, cualidades que han demostrado en distintas operaciones del Ejército alemán.

Para cumplir con los plazos y condiciones del contrato, GDELS está poniendo en marcha varios centros de producción en Alemania, donde participarán también numerosas pymes y socios industriales locales.

La fabricación en serie de las versiones del Eagle se llevará a cabo en instalaciones actuales y de nueva creación situadas en Renania-Palatinado, Baden-Wurtemberg, Baviera y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

"Estas adquisiciones por parte del Ejército alemán, ponen de relieve nuestra experiencia y capacidad como uno de los principales proveedores de sistemas terrestres de Europa", ha afirmado el presidente de GDELS, Antonio Bueno. "Ya hemos comenzado a aumentar la capacidad de producción en Alemania, invirtiendo en instalaciones nuevas y existentes. Nuestros clientes nacionales y extranjeros pueden confiar plenamente en GDELS como socio fiable y de probada solvencia", ha añadido.

