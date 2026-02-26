El Ministerio de Defensa británico investiga si Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas

El ex primer ministro británico Gordon Brown solicitó una investigación policial para esclarecer si el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor recurrió a instalaciones militares para encontrarse con Jeffrey Epstein. Tras esa petición, el Ministerio de Defensa británico ha puesto en marcha un procedimiento para determinar si el delincuente sexual convicto utilizó bases militares del Reino Unido para aterrizajes durante sus visitas al país, de acuerdo a lo informado por BBC.

Según la información difundida por el medio británico, el ministro de Defensa, John Healey, ordenó la recopilación de documentación interna, incluidos registros y correos electrónicos, con el objetivo de identificar si el avión privado de Epstein ingresó o hizo uso en cualquier momento de aeródromos propiedad de las Fuerzas Armadas. Esta decisión se produce luego de que salieron a la luz nuevos testimonios y presiones políticas relacionadas con la relación entre figuras públicas británicas y la red delictiva de Epstein.

BBC detalló que alrededor de 90 vuelos registrados entre los años 90 y 2018 se encuentran asociados con la trama de tráfico de personas dirigida por Epstein y Ghislaine Maxwell, lo que ha situado bajo lupa los orígenes y destinos de los vuelos efectuados por el magnate en territorio británico. Las revelaciones que vinculan parte de esos trayectos con bases militares han intensificado las demandas de transparencia institucional y auditoría de los movimientos aéreos asociados tanto a Epstein como a otras personalidades británicas.

El medio también presentó el testimonio de una segunda mujer, cuya identidad no ha sido revelada, que afirmó haber sido enviada al Reino Unido por el propio Epstein con la finalidad de mantener un encuentro sexual con Andrés Mountbatten-Windsor, quien este año fue despojado de su título de príncipe de Inglaterra. Esta denuncia se suma a los señalamientos históricos ya existentes, entre ellos los realizados por Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido víctima de trata orquestada por Epstein y Maxwell para tener relaciones con Andrew en al menos tres ocasiones a inicios de los años 2000, una de ellas en la ciudad de Londres cuando ella contaba con 17 años.

Virginia Giuffre falleció en abril de 2025, según consignó la cadena pública, y en sus declaraciones previas había aportado detalles que relacionarían los abusos con individuos cercanos a la élite política británica. El creciente número de testimonios y documentos revelados ha reforzado el interés público y la presión sobre autoridades militares y gubernamentales para profundizar en los mecanismos de control y fiscalización de los accesos a bases aéreas del país.

Las pesquisas abarcan no solo el posible uso irregular de instalaciones militares sino también la validación de los procedimientos de registro y vigilancia aplicados a vuelos privados extranjeros vinculados a personas de interés para la justicia tanto británica como internacional. La BBC destacó la relevancia de investigar si las excepciones ocasionales a los protocolos de seguridad y los vínculos personales permitieron el acceso de Epstein y su entorno a espacios normalmente reservados para actividades estatales o de defensa.

La relación entre el expríncipe Andrew y Epstein ha generado controversia internacional desde que emergieron las primeras acusaciones, incrementándose el escrutinio tras conocerse los nuevos detalles acerca de los movimientos aéreos y los posibles árboles de responsabilidades institucionales. Las autoridades británicas enfrentan ahora el reto de determinar si existieron brechas legales o institucionales que facilitaron reuniones y traslados, y de establecer si otros implicados podrían haber intervenido con fines de ocultamiento o encubrimiento.

El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a detallar públicamente los pasos de su investigación tras el eco mediático y político derivado del caso, así como de los informes periódicos de medios como BBC relacionados con la actividad aérea de Epstein y la implicación de figuras destacadas del ámbito público británico en la red criminal desmantelada tras la detención y fallecimiento del magnate.