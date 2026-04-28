España

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 28 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este martes en Málaga, España.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Málaga es de 90% durante el día y del 71% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 74% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 4.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

“El terral” en Málaga

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MálagaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este martes 28 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este martes 28 de abril

Una persona es atropellada por un Rodalies en Terrassa al cruzar por un paso no autorizado

El servicio ferroviario de la línea 4 permanece suspendido tras el accidente ocurrido a las 20:25 horas en el municipio barcelonés

Una persona es atropellada por un Rodalies en Terrassa al cruzar por un paso no autorizado

España: el pronóstico del tiempo en Madrid este 28 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo en Madrid este 28 de abril

Barcelona: la predicción del tiempo para este 28 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Barcelona: la predicción del tiempo para este 28 de abril

Nueva expulsada en ‘Masterchef’, un embarazo sorpresa y cinco recetas africanas: “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro”

Paloma ha sido el concursante que ha abandonado los fogones del programa culinario de TVE tras perder en una prueba de eliminación contra Javier, Camilla, Chambo, Gemma y Maggie

Nueva expulsada en ‘Masterchef’, un embarazo sorpresa y cinco recetas africanas: “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

ECONOMÍA

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso: el dominio de Madrid y Barcelona

Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

La CNMC abre un nuevo expediente “muy grave” contra Iberdrola por reducir su producción nuclear sin autorización el día del apagón

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”