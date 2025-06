María Galiana (‘Cuéntame cómo pasó’) recuerda su momento más trágico: “Perder un hijo se supera teniendo más”

María Galiana llega al Teatro Reina Victoria para asistir a la Gala de RTVE que se celebra en el Festival de San Sebastián (Raúl Terrel / Europa Press)

María Galiana sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión en España pese a sus 90 años. Aunque muchos la conocen como la entrañable Herminia de Cuéntame cómo pasó, la vida de esta sevillana trasciende la ficción. Con una dilatada trayectoria como profesora y una entrada tardía en la interpretación, Galiana ha sabido compaginar su amor por la enseñanza con su pasión por los escenarios, convirtiéndose en un referente tanto en el ámbito académico como en el artístico.

Este martes, 10 de junio, la actriz visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde, frente a Sonsoles Ónega, habló sin tapujos sobre su carrera, su experiencia como madre, el paso del tiempo y una de las pérdidas más desgarradoras de su vida: la muerte de uno de sus hijos cuando apenas era un bebé. “Tuve seis hijos muy seguidos. Perdí uno por muerte súbita del lactante. Fue mi marido, Rafael, quien lo encontró sin vida en la cuna tras bañarlo y darle de comer. Cuando Rafael se despertó de la siesta, se dio cuenta de que nuestro hijo estaba muerto. Fue aquí, en Madrid, y está enterrado en la Almudena”, relató con total honestidad. Aunque sus palabras estaban marcadas por la emoción, Galiana no dejó de transmitir fortaleza.

Ante este momento tan íntimo, la presentadora de televisión no pudo evitar preguntarle: “¿Se puede superar algo así?”. La actriz respondió con rotundidad ante las cámaras de Antena 3: “Sí, se supera teniendo más hijos. Después de él, nacieron cuatro más”. Sus palabras reflejan cómo logró encontrar a consuelo en la maternidad, pese al dolor de la pérdida.

María Galiana posa durante la celebración de los 20 años de ‘Cuéntame cómo pasó’ (José Oliva / Europa Press)

“Hoy todo se ve de otra manera”

Durante la entrevista, la ganadora de un Goya también reflexionó sobre los cambios en la sociedad que ha presenciado a lo largo de su vida. “Hoy todo se ve de otra manera. Nunca nos planteamos comprar una casa y no pasaba nada, no teníamos coche y, cuando lo tuvimos, fue de tercera o cuarta mano. De vez en cuando hacíamos un viaje”, recordó sobre los comienzos junto a su familia. Además, señaló las dificultades de criar a varios hijos a la vez: “Pasé años sin dormir bien criando a varios hijos a la vez, pero no lo considero una heroicidad”, afirmó con humildad.

Aunque su faceta más conocida es la de actriz, María Galiana siempre ha tenido claro que su verdadera vocación era la enseñanza. Mientras daba clases en institutos, ocupaba su tiempo libre en actuar, lo que le permitió explorar su creatividad sin abandonar su compromiso como profesora. Su irrupción en el cine llegó de forma tardía, pero con un impacto significativo. En 1999, ganó un Goya por su interpretación en Solas, un papel que marcó un antes y un después en su carrera. Poco después, llegó su consolidación en el ámbito televisivo con el personaje de Herminia, en Cuéntame cómo pasó, que la convirtió en una figura imprescindible en la televisión nacional.

Pese a su edad, Galiana no pierde el entusiasmo por la vida ni la curiosidad por seguir aprendiendo. “Intento aprovechar al máximo el tiempo, porque a mi edad supone que vives la última década de tu vida”, señaló con serenidad. La actriz también compartió su visión sobre el envejecimiento: “Lo que más jode de envejecer, a mi modo, es perder la cabeza. Perder la curiosidad me parece una cosa horrible”, confesó finalmente ante la mirada atenta de Sonsoles Ónega.