La vida personal de Miguel Ángel Revilla: las mujeres de su vida, una pérdida insuperable y la vida política

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante su comparecencia tras la demanda del Rey Juan Carlos. (CÉSAR ORTIZ / EUROPA PRESS)

El nombre de Miguel Ángel Revilla se ha situado en el foco informativo tras conocerse, el pasado martes, la demanda interpuesta por el rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente cántabro por faltas al derecho al honor. Según apunta la nota de prensa publicada por Guadalupe Sánchez, abogada del Borbón, las acciones judiciales que Juan Carlos quiere emprender se refieren a un conjunto de declaraciones realizadas por Revilla entre 2022 y 2025, en las que “calumnió gravemente” al emérito y “se refirió a él utilizando expresiones injuriosas que lesionan su derecho fundamental al honor”. De esta forma, antes de que la demanda se oficialice, los abogados del rey Juan Carlos I solicitaron la celebración de un acto de conciliación en los juzgados de Santander, para así poder alcanzar un acuerdo previo a un juicio.

Sin embargo, la representación del monarca reclama una indemnización económica de 50.000 euros, por “daños morales”, que inmediatamente sería donada a Cáritas, además de solicitar “la rectificación” de Miguel Ángel Revilla. Esta demanda por derecho al honor se refiere a algunas expresiones “injuriosas, difamantes y oprobiosas” que el fundador del Partido Regionalista de Cantabria realizó públicamente contra el emérito en algunos medios de comunicación.

Archivo: La Reina Sofía y el Rey Juan Carlos a la salida de la Catedral Castrense ante el funeral por Juan Gómez-Acebo. (Europa Press)

La política y la familia, unidas en la vida de Revilla

Sin duda, a pesar de estos altercados que son tan llamativos como puntuales, lo cierto es que la vida de Miguel Ángel Revilla no se entiende sin la política. El cántabro de 82 años fundó el Partido Regionalista de Cantabria en 1978 y, desde entonces, se ha dedicado en cuerpo y alma a defender los intereses de su ‘tierruca’ y de llevar a Cantabria siempre consigo. Así, se ha postulado como una de las personas más queridas de esta comunidad del norte de la península, hasta el punto de haber liderado el Gobierno regional durante dos largas etapas. Primero Revilla fue presidente desde 2003 hasta 2011 y, después, en 2015, volvió al mando hasta 2023. Además, el político no ha dejado de asistir a diferentes tertulias y programas en los medios de comunicación, destacando sus múltiples visitas a El hormiguero y a otros programas de info-entretenimiento como LaSexta Xplica.

Miguel Ángel Revilla junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sin embargo, hasta los aspectos de la vida de Miguel Ángel Revilla que no se refieren a su profesión también tienen una relación con la política. Desde luego, a pesar de su plena dedicación a la vida política y a su querida tierra de Cantabria, probablemente conocer a su actual mujer haya sido lo más importante que Revilla se lleva de su etapa en la política. Aurora Díaz Abella y Miguel Ángel Revilla se conocieron en la sede de la formación fundada por el cántabro, donde Aurora comenzó a trabajar como secretaria.

Pocos años después de su primer encuentro, Revilla y su mujer se casaron, en lo que fue el segundo matrimonio del expresidente, y se instalaron en su hogar de Astillero, cercano a Santander. En su primer matrimonio con María del Pilar Hoyo, Miguel Ángel Revilla tuvo dos hijas, Pilar y Jana, mientras que su otra hija Lara nació fruto del matrimonio con su actual mujer Aurora. Lara ha heredado el carácter reivindicativo de su padre y, a pesar de haber estudiado Psicología, pertenece a las Juventudes Regionalistas de Cantabria y se define como “feminista y progresista”, a la vez que afirma haber sido educada con libertad de opinión.

Miguel Ángel Revilla, junto a su mujer Aurora y su hija Lara en un restaurante. (Instagram / @revillamiguela)

La muerte de su hermano, un trauma insuperable

Sin embargo, no todo en la vida de Miguel Ángel Revilla ha sido su profesión política y la dedicación y el amor a su familia. El expresidente cántabro sufrió un duro revés cuando su hermano Jaime falleció en un accidente de tráfico, con tan solo 30 años, según relataba el cántabro en Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne: “Lo de Jaime fue terrible. Éramos más que hermanos, él me adoraba, me tenía mitificado. Me acuerdo muchísimo de él, no puedo olvidarle. Me acuerdo que cuando me dieron la noticia me desmayé”.

Así, Revilla admite que no ha vuelto a la casa en la que se crio junto a su hermano y que, entonces, este es un trauma que no ha llegado a superar: “Si voy empezaré a llorar porque me voy a acordar de la habitación que tenía con mi hermano Jaime”. De esta forma, Miguel Ángel Revilla explica que estas situaciones desarrollan en uno mismo una propia idea sobre la muerte. La del político se basa en disfrutar de la vida y de, en este caso, su tierra: “Morirse es jodido, entre otras cosas, porque uno dejará de ver lugares tan maravillosos como estos”, escribía Revilla en sus redes sociales, refiriéndose a los bellos parajes de Cantabria.