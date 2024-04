Las mejores series y películas de Candela Peña, la actriz que interpreta de Rosario Porto en el ‘Caso Asunta’

Candela Peña en la presentación de 'El caso Asunta' en Madrid (Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix)

Desde que se anunció el estreno de El caso Asunta, esta miniserie se convirtió en una de las series más esperadas. El pasado viernes, al fin, estuvo disponible para los suscriptores de Netflix y se convirtió en lo más visto del fin de semana. Al fin y al cabo, el caso de la escabrosa muerte de la hija de Alfonso Basterra y Rosario Porto se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos años, origen también de productos de entretenimiento muy celebrados como El caso Asunta (Operción Nenúfar).

De hecho, la productora de este popular documental, Bambú Producciones, es la misma que ha llevado a cabo este nuevo proyecto de ficción. Y, para ello, se ha rodeado de algunos de los mejores intérpretes de nuestro país, como María León, Javier Gutiérrez, Tristán Ulloa y, en el papel de Rosario Porto, quizá el personaje que más expectación despertaba por parte de la audiencia, Candela Peña. La elección de esta última intérprete no es casual, ya que la actriz barcelonesa cuenta en su haber con numerosos proyectos de éxito, tanto para el cine como para la televisión, que le han valido incluso tres premios Goya, un premio Forqué y otro premio Feroz. Por ello, en Infobae España hemos querido destacar algunos de sus mejores trabajos:

¿La mejor película de Almodóvar?

Quizá el salto a la fama, nacional e internacional, de Candela Peña, se dio de la mano de uno de los mejores directores de la historia de España: Pedro Almodóvar. Se trata de Todo sobre mi madre, la película con la que ganó el Oscar a Mejor película internacional en el año 2000. En este melodrama, una madre soltera que ve morir a su hijo viaja hasta Barcelona para buscar al padre del chico y darle la noticia de su muerte. Premiada en España, Europa y Estados Unidos, puede que se trate de una de las películas más reconocibles del director manchego y de sus cinco actrices principales: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan y Candela Peña.

Una historia sobre la violencia de género

Otro gran nombre de la dirección con el que Peña ha trabajado es el de Icíar Bollaín, también en una de sus películas más celebradas: Te doy mis ojos (2003). En ella, se cuenta la historia de Pilar, una mujer que huye con su hijo Juan de su marido Antonio, el cual la maltrata. Una película sobre la violencia ejercida sobre la mujer en el ámbito doméstico y en la que Peña interpreta a la hermana de Pilar, obteniendo por ello su primer Goya a Mejor actriz de reparto -el segundo lo ganaría con Una pistola en cada mano (2012), de Cesc Gay-. Su relación con Icíar Bollaín ya se había iniciado hacía años, con Hola, ¿estás sola? (1995), punto de partida de una relación que ya ha desembocado en otros seis proyectos conjuntos.

Protagonista de un drama social sobre la prostitución

Caye y Zulema son dos prostitutas que, pese a no llevarse demasiado bien al principio -la primera, interpretada por Candela Peña, es una española que no ve con buenos ojos la llegada de la segunda desde República Dominicana-, empiezan a congeniar una vez comprenden que ambas corren peligro en el mundo en el que viven. Este es el argumento de Princesas (2005), una película que, pese a no ser de las más conocidas de Fernando León de Aranoa (Los lunes al sol, El buen patrón), sí que le valió a nuestra actriz su único Goya a Mejor actriz principal.

Una de las mejores series españolas de misterio

Tampoco es nueva Candela Peña en las series de género policíaco, aunque tal vez esté más familiarizada con el lado de la ley. Y es que en Hierro (2019), la serie de dos temporadas creada por Pepe Coira y dirigida junto a Jorge Coira, la actriz se mete en la piel de una jueza que acaba de llegar a la isla de El Hierro, donde deberá resolver un caso de asesinato. Las dos temporadas de esta serie -de catorce capítulos en total- cuentan con muy buenas críticas, tanto por el paisaje de la isla canaria como por la trama y las actuaciones.

Una comedia LGBTIQ+

Quienes vieran el trabajo anterior de Candela Peña en el mundo de las series, tal vez se sorprendan de la seriedad con la que interpreta a Rosario. Y es que, hace apenas tres años, pudimos ver a la actriz barcelonesa en Maricón perdido, una serie cómica -y, como toda buena comedia, también trágica- creada por el famoso cómico Bop Pop, el cual se inspiró, en parte, en experiencias de su propia vida. Carlos González, Gabriel Sánchez y Alba Flores son algunos de los compañeros de reparto de una serie breve pero intensa, con un Premio Ondas a la Mejor Serie de Comedia.