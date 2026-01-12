España

Facua denuncia a Alquiler Plus por exigir pagos indebidos a inquilinos

La inmobiliaria, explica la organización de consumidores, obliga a los arrendatarios a abonar 990 euros más IVA por gestiones en el alquiler de viviendas

Guardar
Un cartel de 'Se Alquila'
Un cartel de 'Se Alquila' en Madrid. (Europa Press)

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la inmobiliaria Alquiler Plus ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por obligar a los arrendatarios a abonarles 990 euros más IVA por gestiones en el alquiler de viviendas, pese a no haberlas solicitado. La empresa, además, exige el pago adicional de un 5% de la renta como “garantía de pago”, sin detallar en qué consiste este concepto, sumándose a otros pagos como el mes en curso de alquiler, la fianza legal y un mes de renta como “depósito de garantía”, añade Facua en un comunicado publicado este lunes.

La organizción advierte que estos servicios no se explican ni detallan en la web de Alquiler Plus, empresa que de modo que los usuarios desconocen su alcance. La denuncia de Facua se produce poco después de que la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impusiera una sanción de 3,6 millones de euros a otra inmobiliaria, Alquiler Seguro, por prácticas similares que también han sido denunciadas por Facua.

Facua recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece límites para las garantías adicionales en los contratos de alquiler: no pueden exceder de dos mensualidades de renta para contratos de hasta cinco años, o de hasta siete años cuando el arrendador es una persona jurídica. Además, la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda modificó la LAU y dictó que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, porque la relación contractual es entre la agencia y el propietario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se inventan servicios administrativos”

Sin embargo, asegura Facua, Alquiler Plus busca eludir esta disposición inventando “servicios administrativos” obligatorios para los inquilinos como requisito para alquilar, replicando el modelo de Alquiler Seguro. En el caso de esta última, la sanción del Ministerio de Consumo se fundamentó en que obligar a los inquilinos a pagar servicios que benefician al propietario constituye un “fraude de ley”, ya que la LAU prohíbe trasladar estos costes al arrendatario.

Facua también denuncia que la inclusión de cláusulas que obligan a contratar servicios accesorios no solicitados constituye una práctica abusiva. Según la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, imponer condiciones, recargos o prestaciones no solicitadas en las transacciones supone una infracción, así como la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos o prácticas no consentidas por el consumidor.

Por todo ello, Facua ha solicitado a las autoridades madrileñas que investiguen los hechos, abran un expediente sancionador y obliguen a Alquiler Plus a informar a los usuarios afectados, además de restituir las cantidades cobradas indebidamente por estos conceptos.

Temas Relacionados

FacuaAlquilerMercado inmobiliarioViviendaVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras confirmarse un caso en Cádiz

La víctima tenía 58 años. El número total de feminicidios asciende a 1.344 desde 2003

Ascienden a tres las mujeres

Aterriza en Madrid la primera pizzería 100% robótica: sin trabajadores, abierta 24 horas y supervisada por un famoso ‘pizzaiolo’

Este restaurante 100% automatizado abrirá su primera franquicia en España a lo largo de 2026, en el barrio madrileño de Chamberí

Aterriza en Madrid la primera

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”, asegura el juez Calama en un auto

La Audiencia Nacional archiva la

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

Cinco señales de tu piel que indican que tus hábitos no son los correctos

Dormir poco, no recuperar energías y repetir gestos como fruncir el ceño contribuyen a la aparición de ojeras y arrugas más que la herencia familiar

Cinco señales de tu piel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional archiva la

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”