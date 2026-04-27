Cabañas de Yepes (Toledo) se convierte en el hogar del lince ‘urbanita’ Veneno después de encontrar el amor: “Es un sitio perfecto para ellos”

El lince 'urbanita', Veneno, camina por Cabañas de Yepes con su pareja Tara (EFE)

El municipio de Cabañas de Yepes, en la provincia de Toledo, se ha transformado en el nuevo hogar de Veneno, un lince ibérico que ha llamado la atención por su presencia frecuente tanto en los alrededores como en el propio casco urbano. El felino, conocido por su carácter explorador, ha encontrado el amor en Tara, por lo que ha decidido instalarse en él.

El alcalde del municipio, Jorge Ignacio Ors, ha detallado para EFE que Veneno es un joven macho que desde hace casi dos años se mueve con libertad en la zona. No obstante, hasta la llegada de Tara no consolidó su permanencia en el municipio. “Es un sitio perfecto para ellos; tenemos muchos conejos, mucha agua, matorral alto, cuevas para esconderse...”, ha explicado el regidor, quien además ha remarcado que las dimensiones reducidas del núcleo urbano permiten que el animal pasee por las calles “sin darse cuenta siquiera de que ya no está en el campo”.

La convivencia entre el lince y los habitantes del municipio ha sido bastante amable. Pero el hecho de que se haya hecho viral en redes sociales ha hecho que un aluvión de visitantes llegue hasta Cabañas de Yepes para fotografiar al animal. Ante esto, el Ayuntamiento ha solicitado prudencia a quienes acuden al lugar para evitar situaciones que puedan poner en riesgo tanto al felino como a los propios visitantes. Para reforzar estas recomendaciones, se ha organizado una reunión entre vecinos y técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, donde se han establecido algunas pautas como la de no alimentar al animal con el fin de atraerlo.

El lince 'urbanita', Veneno, camina por Cabañas de Yepes con su pareja Tara (EFE)

Se han registrado ataques a gatos domésticos

El comportamiento de Veneno ha originado también críticas por parte de entidades protectoras de animales, ya que se han registrado ataques a gatos domésticos en el entorno. “Es un animal muy territorial y mata a cualquier otro depredador que piense que es su competencia”, ha explicado Jorge Ignacio. Según información publicada en The Conversation, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) han recordado que la depredación de gatos domésticos por parte de linces es un comportamiento “natural” en esta especie.

No obstante, el regidor local ha admitido que también “lo hemos visto interactuar a modo de juegos con alguno”. A pesar de estos incidentes, la relación entre el lince y los vecinos se mantiene sin conflictos. “Estamos encantados con él”, ha expresado. Incluso, algunos residentes han bromeado con la idea de que el animal sea el pregonero de las próximas fiestas patronales o que se sustituya la tradicional oveja en el escudo municipal por la imagen de este felino.

Por su parte, los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible trabajan en alternativas para reconducir a Veneno hacia un entorno menos urbano, donde pueda estar a salvo de peligros como los atropellos. Asimismo, los expertos de la EBD-CSIC recuerdan que “no es el primer caso registrado de linces que atacan a gatos y, gracias a la notable recuperación del lince ibérico, es previsible que se sigan viendo situaciones similares en el futuro”.

El lince ibérico en España: de tener menos de 100 a 2.400 individuos

Según los datos del censo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en mayo de 2025, la especie ha protagonizado un crecimiento espectacular: de tener menos de 100 ejemplares a principios de los años 2000, la población ha pasado a superar los 2.400 individuos, distribuidos en 17 núcleos con hembras reproductoras entre España y Portugal. Este éxito, fruto de más de 25 años de trabajo continuado, ha llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a mejorar su estatus, pasando de estar “en peligro crítico de extinción” a la categoría de especie “vulnerable”.

Mientras ejemplares como Veneno y Tara consolidan su presencia en enclaves como los Montes de Toledo, la especie continúa expandiendo sus horizontes más allá de sus hábitats históricos en el sur. Recientemente, se ha dado un avance decisivo hacia el norte de España con la llegada de ocho linces a Aragón, en el valle medio del Ebro, lo que supone la primera población del felino en esta comunidad y consolida su expansión septentrional junto a los ejemplares de Palencia. Esta introducción gradual de linces, organizada por WWF, busca que los animales se asienten y logren criar.

El propósito a largo plazo es que esta nueva colonia aragonesa termine conectándose territorialmente con otras poblaciones ya existentes, incluyendo las de Palencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y los Montes de Toledo. A pesar de que los atropellos, la caza ilegal y el descenso del conejo de monte siguen siendo amenazas persistentes, la estrategia de recuperación mantiene un objetivo claro para asegurar el futuro del felino: lograr alcanzar los 3.500 ejemplares y las 750 hembras reproductoras.