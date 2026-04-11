Uno de los secretos mejor guardados de París: un bosque de 600 hectáreas donde hacer senderismo a 30 minutos de la capital

Los bosques de París son una opción diferente de conocer la ciudad. (xZoonar.com LaurentxDavoustx 15518037)

El bosque de Verrières, con sus 600 hectáreas de superficie, representa una de las mayores zonas verdes accesibles desde París y, a diferencia de lugares más conocidos como Fontainebleau, sigue siendo un destino poco frecuentado. Situado a menos de 30 minutos del centro de la capital, entre Essonne y Hauts-de-Seine, este bosque ofrece una alternativa directa y práctica para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado. Al llegar, el visitante se encuentra con un entorno dominado por robles y castaños, claros luminosos y una red de senderos bien mantenidos.

Pese a su proximidad con la ciudad, el bosque de Verrières se percibe como un refugio silencioso. El acceso resulta sencillo: basta tomar el RER hasta Antony o Massy y caminar unos minutos para adentrarse en el corazón del bosque. Para quienes prefieren el automóvil, existen aparcamientos en los alrededores. La gestión recae en la Oficina Nacional Forestal, que vela por la conservación y el equilibrio entre visitantes y biodiversidad. Este control ha permitido preservar una fauna variada, donde es fácil observar ardillas, aves y, en ocasiones, ciervos.

Durante la visita, el ambiente invita tanto al paseo tranquilo como a la actividad deportiva. La mayoría de los caminos son llanos, lo que facilita su recorrido a pie o en bicicleta. El bosque se adapta a diferentes necesidades: algunas áreas disponen de espacios de pícnic y zonas abiertas ideales para familias, mientras que los corredores encuentran circuitos cómodos entre los árboles.

Rutas y actividades recomendadas

El bosque de Verrières es especialmente apreciado por los aficionados al senderismo y al ciclismo. Sus caminos señalizados ofrecen recorridos de diferentes longitudes, aptos tanto para paseos cortos como para caminatas más extensas. Las rutas atraviesan zonas de vegetación densa y claros, lo que permite experimentar distintos ambientes en un mismo trayecto. Gracias a la señalización clara, es sencillo planificar una excursión sin riesgo de perderse.

Una de las rutas más impresionantes de España: recorre tres ríos, tiene una bonita cascada y frondosos bosques

Además, la fauna local suma atractivo a la experiencia. Poder observar ardillas y aves forestales durante la caminata aporta un valor añadido para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Las familias encuentran en las áreas de pícnic y juegos un espacio seguro y agradable para pasar el día. En cuanto a los deportistas, los senderos llanos y en buen estado permiten entrenamientos regulares sin las aglomeraciones típicas de otros bosques más conocidos.

Consejos para la visita y acceso

Acceder al bosque de Verrières desde París no requiere complicaciones. La opción más práctica es el tren RER, con paradas en Antony o Massy, desde donde se accede a pie al bosque en cuestión de minutos. Para quienes llevan coche, los aparcamientos distribuidos alrededor de la zona facilitan el acceso directo a los principales caminos. El lugar es apto para visitas durante todo el año, aunque la primavera y el otoño ofrecen paisajes especialmente notables.

El bosque perfecto para visitar desde París. (Wikilocs)

El bosque de Verrières es una alternativa natural auténtica y tranquila en las inmediaciones de París. La facilidad de acceso, la variedad de rutas y la presencia de servicios básicos hacen de este destino una propuesta útil y concreta para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin invertir tiempo en desplazamientos largos. Bastan unas horas para reconectar con el entorno y descubrir uno de los secretos mejor guardados de la región de Île-de-France.