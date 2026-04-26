España

Números ganadores del Super Once del 26 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Guardar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo de Super Once de este domingo 26 de abril celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 26 abril.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 01 05 06 11 18 19 20 36 37 43 44 50 55 59 61 71 72 75 81 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Detienen a un hombre por agresión sexual y atentado contra la autoridad en la Feria de Abril de Sevilla

Las autoridades también investigan otro caso similar tras la denuncia de una agresión a una mujer en los baños de una caseta

Detienen a un hombre por agresión sexual y atentado contra la autoridad en la Feria de Abril de Sevilla

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los dos bordados con hilos de plata y oro desconocidos del Reino de Castilla que se subastarán en Londres en julio: “Muy diferentes e increíblemente inusuales”

La casa de subastas Bonhams estima que los textiles datados en el siglo XV se venderán entre 230.000 y 345.000 euros al ser una posible representación de Juan II de Castilla

Los dos bordados con hilos de plata y oro desconocidos del Reino de Castilla que se subastarán en Londres en julio: “Muy diferentes e increíblemente inusuales”

Así es el ‘hogar definitivo’ de los príncipes de Gales en Windsor: la pareja prefiere un hogar más pequeño e íntimo a las comodidades del palacio

El príncipe Guillermo y Kate Middleton parecen haber encontrado su vivienda definitiva tras quince años de matrimonio

Así es el ‘hogar definitivo’ de los príncipes de Gales en Windsor: la pareja prefiere un hogar más pequeño e íntimo a las comodidades del palacio

Estrés, discriminación, acoso y empleo informal: así es la realidad de las mujeres migrantes en el trabajo doméstico en Europa

Un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo advierte que la falta de regulación y el aislamiento social aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes

Estrés, discriminación, acoso y empleo informal: así es la realidad de las mujeres migrantes en el trabajo doméstico en Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’