España

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 26 de abril

Juegos Once publicó la combinación obtenida a las 17:00 horas; descubre si la suerte estuvo de tu lado

Guardar
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE de hoy 26 de abril, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super ONCE

Cuánto puedes ganar en Super ONCE. (Podcast generado con IA)
  • Fecha: domingo 26 de abril del 2026.
  • Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.
  • Combinación ganadora: 02 05 09 11 24 26 33 35 36 43 45 52 55 58 65 74 75 76 80 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de Super ONCE:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super ONCE?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

¿Cuánto puedes ganar jugando Super ONCE?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

La Segovia francesa: el acueducto mejor conservado que es perfecto para hacer una visita en primavera

El legado romano en Roquefavour figura en el Libro Guiness de los Récords como el acueducto de piedra más grande del mundo

La Segovia francesa: el acueducto mejor conservado que es perfecto para hacer una visita en primavera

La lujosa mansión de Marc Márquez en La Finca valorada en 10 millones de euros: 1.300 m2, gimnasio privado y piscina infinity

El piloto de MotoGP reside en esta lujosa vivienda en la localidad de Pozuelo de Alarcón con su novia Gemma Pinto

La lujosa mansión de Marc Márquez en La Finca valorada en 10 millones de euros: 1.300 m2, gimnasio privado y piscina infinity

Un adiestramiento basado en el miedo o castigo aumenta el riesgo de que un perro te muerda: un estudio descubre los tres factores que incrementan su agresividad

A menudo, la sociedad culpa a la raza o la edad de un animal cuando hay algún incidente trágico, pero un estudio ha revelado que la realidad es muy diferente

Un adiestramiento basado en el miedo o castigo aumenta el riesgo de que un perro te muerda: un estudio descubre los tres factores que incrementan su agresividad

Santoral del lunes 27 de abril: así fue la vida de San Pedro Armengol

Sobrevivió milagrosamente a una ejecución en la horca gracias, según la tradición, a la intervención de la Virgen María

Santoral del lunes 27 de abril: así fue la vida de San Pedro Armengol

Un estudio revela que los monos de Gibraltar comen tierra para proteger su estómago de la comida basura

La investigación señala que esta ingesta sirve de protección contra los efectos a la salud de los alimentos ultraprocesados

Un estudio revela que los monos de Gibraltar comen tierra para proteger su estómago de la comida basura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

DEPORTES

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos