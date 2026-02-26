España

La imagen viral de Brigitte Macron en la nieve junto a sus hijas que conquista Francia

La primera dama francesa se ha tomado un descanso tras su último viaje institucional, que le ha llevado hasta la India

Brigitte Macron junto a sus hijas en una imagen de redes sociales. (Instagram @tiphaineauziere)

Brigitte Macron ha protagonizado una de las imágenes más comentadas en Francia de la semana. Se trata de una fotografía en la que aparece junto a sus dos hijas, Tiphaine y Laurence, durante una escapada invernal. La instantánea, compartida en redes sociales por una de ellas, no ha tardado en convertirse en un fenómeno viral y es que bien podría estar sacada de un catálogo de esquí.

Vestidas para disfrutar de la nieve, las tres salen sonrientes, felices y demostrando una complicidad que traspasa la lente. La instantánea fue publicada por Tiphaine Auzière, la hija menor de Brigitte Macron, a través de una story de Instagram.

Brigitte Macron junto a sus hijas en una imagen de redes sociales. (Instagram @tiphaineauziere)

En ella, la esposa de Emmanuel Macron posa sonriente en medio de un paisaje nevado, flanqueada por Tiphaine y su hermana mayor, Laurence Auzière. Vestida con chaqueta negra y pantalón de esquí, la primera dama aparece relajada, lejos del protocolo institucional.

Una pausa tras la agenda internacional

La escapada llega apenas unos días después del viaje oficial que llevó a Brigitte Macron a India. Durante su estancia, la primera dama mantuvo una intensa agenda cultural y educativa, con visitas a enclaves históricos y encuentros con estudiantes del Liceo Francés Internacional de Delhi. Tras varios días marcados por actos públicos, la montaña se ha convertido en refugio y desconexión.

La afición de Brigitte Macron por el esquí es bien conocida en Francia. En más de una ocasión se la ha visto disfrutar de jornadas en La Mongie, uno de sus destinos habituales en los Pirineos. En una visita en 2023, incluso expresó públicamente su cariño por la estación, destacándola como uno de sus lugares preferidos para desconectar.

Emmanuel Macron y Brigitte Macron en una imagen de archivo. (REUTERS/Benoit Tessier)

Más allá de las pistas, en otras ocasiones la pareja también ha acudido a locales de la zona como el restaurante de altura L’Étape du berger, situado cerca del Col du Tourmalet. Un enclave cada vez más famoso tras convertirse en el escenario de sus encuentros discretos. Allí también almorzó el presidente francés junto a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, durante una visita de Estado, según recordó la prensa regional.

Quiénes son Tiphaine y Laurence, las hijas de Brigitte Macron

La imagen difundida por Tiphaine Auzière ha sido interpretada por la prensa francesa como una muestra de cercanía y naturalidad. Lejos de la rigidez institucional, la fotografía proyecta a Brigitte Macron en una faceta más íntima y familiar, un registro poco habitual en figuras de su perfil.

Tiphaine Auziere y Emmanuel Macron. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Tiphaine, abogada y escritora, es la más mediática de las dos hermanas y mantiene una presencia activa en redes sociales. Laurence, por su parte, es cardióloga y siempre ha optado históricamente por un perfil más discreto. Ambas, fruto del primer matrimonio de Brigitte Macron, han acompañado en contadas ocasiones a su madre en actos públicos, aunque su exposición suele ser limitada.

