Tamara Falcó destapa la supuesta prohibición que Pablo Motos impondría en ‘El Hormiguero’: “Nunca nos dejáis por si las moscas”

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Un debate inesperado ha surgido en El Hormiguero tras la intervención de Tamara Falcó, quien ha revelado, durante el programa emitido el pasado jueves 29 de enero, una supuesta restricción en cuanto a vestimenta impuesta a los colaboradores del espacio de Antena 3.

La polémica se ha desatado cuando la marquesa ha dado a entender un posible falso directo: “Nunca nos dejáis ponernos relojes por si las moscas”, insinuando que el equipo de El Hormiguero recomienda a sus tertulianos evitar este complemento para evitar que los espectadores detecten cuándo el programa se ha grabado con antelación.

El momento ha surgido mientras Pablo Motos debatía con la marquesa, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val acerca de un vídeo protagonizado por Pedro Sánchez. En las imágenes, el presidente del Gobierno lucía un reloj que, aparentemente, mostraba una hora anterior a la de la votación sobre la subida de las pensiones, lo que ha provocado la reacción de Motos: “El vídeo lo grabó a las 13:00 y la votación fue a las 15:00... Ya sabía lo que tenía que decir”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La costumbre de Nuria Roca

La conversación ha derivado a una cuestión trivial cuando Juan del Val ha pedido permiso para hacer una observación humorística sobre la costumbre de su pareja, Nuria Roca, pidiéndole que consultara la hora en su propio reloj. Roca ha intentado mirar la hora en los monitores del plató, pero Del Val ha insistido: “No, no, en tu reloj”, señalando el dispositivo de su muñeca y explicando que Roca suele llevar el reloj parado.

Tamara Falcó ha intervenido para justificar a la presentadora, señalando que suele grabar muchos programas, a lo que Roca ha respondido con complicidad: “Tamara me entiende”. Ha sido entonces cuando Falcó ha dejado entrever, con cierta vacilación por si no podía hablar de ello, la existencia de una recomendación interna para que los colaboradores de El Hormiguero no lleven reloj en plató.

Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

De acuerdo con lo que ha dado a entender la tertuliana, esta medida buscaría impedir que la audiencia pueda darse cuenta del carácter grabado de algunos episodios, una práctica que, según ha recalcado, es habitual en otros formatos televisivos.

Los supuestos programas en diferido

Pese a que El Hormiguero mantiene el formato de emisión en directo, existen algunas ocasiones concretas, principalmente motivadas por ajustes en la agenda de los invitados, en las que se opta por grabar el programa previamente. Esta circunstancia contrasta con lo que ocurre en La Revuelta, espacio de La 1, donde no se oculta la grabación previa y el componente diferido se integra incluso en tono humorístico.

Ante la afirmación de Falcó, Pablo Motos ha restado peso al asunto y ha aprovechado para subrayar que el episodio del jueves sí se estaba emitiendo en riguroso directo: “Son las 22:56. ¿Quién te ha dicho que no puedes llevar reloj?”, ha preguntado mientras mostraba el suyo a cámara. De hecho, todos en la mesa, salvo Tamara Falcó, llevaban un reloj en ese momento.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

A pesar de la respuesta de Motos, Falcó ha reiterado su postura, sosteniendo que “en televisión no se deja” portar este accesorio. Nuria Roca, por su parte, ha tratado de reconducir la conversación al presidente del Gobierno: “El tema es que igual Sánchez hace como yo, que lleva el reloj como un accesorio, como una pulsera”.