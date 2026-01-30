España

Tamara Falcó destapa la supuesta prohibición que Pablo Motos impondría en ‘El Hormiguero’: “Nunca nos dejáis por si las moscas”

El presentador no ha dudado en responder a la marquesa: “¿Quién te ha dicho que no?"

Guardar
Tamara Falcó en 'El Hormiguero'
Tamara Falcó en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Un debate inesperado ha surgido en El Hormiguero tras la intervención de Tamara Falcó, quien ha revelado, durante el programa emitido el pasado jueves 29 de enero, una supuesta restricción en cuanto a vestimenta impuesta a los colaboradores del espacio de Antena 3.

La polémica se ha desatado cuando la marquesa ha dado a entender un posible falso directo: “Nunca nos dejáis ponernos relojes por si las moscas”, insinuando que el equipo de El Hormiguero recomienda a sus tertulianos evitar este complemento para evitar que los espectadores detecten cuándo el programa se ha grabado con antelación.

El momento ha surgido mientras Pablo Motos debatía con la marquesa, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val acerca de un vídeo protagonizado por Pedro Sánchez. En las imágenes, el presidente del Gobierno lucía un reloj que, aparentemente, mostraba una hora anterior a la de la votación sobre la subida de las pensiones, lo que ha provocado la reacción de Motos: “El vídeo lo grabó a las 13:00 y la votación fue a las 15:00... Ya sabía lo que tenía que decir”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La costumbre de Nuria Roca

La conversación ha derivado a una cuestión trivial cuando Juan del Val ha pedido permiso para hacer una observación humorística sobre la costumbre de su pareja, Nuria Roca, pidiéndole que consultara la hora en su propio reloj. Roca ha intentado mirar la hora en los monitores del plató, pero Del Val ha insistido: “No, no, en tu reloj”, señalando el dispositivo de su muñeca y explicando que Roca suele llevar el reloj parado.

Tamara Falcó ha intervenido para justificar a la presentadora, señalando que suele grabar muchos programas, a lo que Roca ha respondido con complicidad: “Tamara me entiende”. Ha sido entonces cuando Falcó ha dejado entrever, con cierta vacilación por si no podía hablar de ello, la existencia de una recomendación interna para que los colaboradores de El Hormiguero no lleven reloj en plató.

Chris Hemsworth y Pablo Motos
Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

De acuerdo con lo que ha dado a entender la tertuliana, esta medida buscaría impedir que la audiencia pueda darse cuenta del carácter grabado de algunos episodios, una práctica que, según ha recalcado, es habitual en otros formatos televisivos.

Los supuestos programas en diferido

Pese a que El Hormiguero mantiene el formato de emisión en directo, existen algunas ocasiones concretas, principalmente motivadas por ajustes en la agenda de los invitados, en las que se opta por grabar el programa previamente. Esta circunstancia contrasta con lo que ocurre en La Revuelta, espacio de La 1, donde no se oculta la grabación previa y el componente diferido se integra incluso en tono humorístico.

Ante la afirmación de Falcó, Pablo Motos ha restado peso al asunto y ha aprovechado para subrayar que el episodio del jueves sí se estaba emitiendo en riguroso directo: “Son las 22:56. ¿Quién te ha dicho que no puedes llevar reloj?”, ha preguntado mientras mostraba el suyo a cámara. De hecho, todos en la mesa, salvo Tamara Falcó, llevaban un reloj en ese momento.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

A pesar de la respuesta de Motos, Falcó ha reiterado su postura, sosteniendo que “en televisión no se deja” portar este accesorio. Nuria Roca, por su parte, ha tratado de reconducir la conversación al presidente del Gobierno: “El tema es que igual Sánchez hace como yo, que lleva el reloj como un accesorio, como una pulsera”.

Temas Relacionados

Tamara FalcóEl HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Escándalo en Alicante: el Ayuntamiento investiga la adjudicación de viviendas de promoción pública a altos cargos y familiares

Los dos hijos de la directora general de Organización Interna; una concejala y el arquitecto de Urbanismo son titulares de viviendas de entre 80 y 90 metros cuadrados por las que pagaron en torno a 200.000 euros

Escándalo en Alicante: el Ayuntamiento

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | 650 vecinos de Jerez de la Frontera continúan desalojados por la subida del río

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

WWF denuncia que el Gobierno de Cantabria seguirá autorizando la muerte de lobos pese a haber superado el cupo máximo de esta temporada

En una reunión celebrada hoy en Santander, siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla han acordado denunciar en Bruselas los “incumplimientos” del Gobierno de la legislación comunitaria con la especie

WWF denuncia que el Gobierno

Los mejores trucos para no pasar frío durmiendo en invierno

Las soluciones prácticas cuando no hay calefacción residen en elegir buena ropa de cama y en aplicar estrategias muy sencillas

Los mejores trucos para no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

Este es el precio de la luz en España para este 30 de enero

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de enero

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”