Sofía Palazuelo se sincera sobre el mal trago de Tana Rivera por la cogida de Roca Rey

El reciente susto sufrido por Andrés Roca Rey en la Maestranza de Sevilla, donde resultó gravemente cogido en plena faena, ha marcado a todo su entorno, incluido el más cercano a Tana Rivera, su actual pareja. La cogida, muy comentada en el mundo taurino por su dureza y por las impactantes imágenes del momento, dejó a muchos de los presentes en tensión y con el corazón en un puño, especialmente a quienes estaban siguiendo la corrida en directo y son conscientes del riesgo que asume el torero cada tarde. En ese contexto, las miradas también se han posado en cómo lo ha vivido la hija de Fran Rivera y en el apoyo que ha recibido por parte de su círculo más íntimo.

Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y buena amiga de Tana, ha reconocido abiertamente lo complicado que fue para ella presenciar la cogida en directo. Preguntada por cómo lo había llevado, no ha dudado en empatizar con la joven: "Sí, claro que sí", responde cuando le plantean si ha sido duro para Tana vivir ese momento. Reafirma su idea con un "desde luego, desde luego", dejando claro que es plenamente consciente del impacto emocional que puede suponer ver a la persona con la que compartes tu día a día sufrir un percance tan serio en la plaza.

Aun así, Sofía intenta transmitir tranquilidad y cierto optimismo sobre el estado actual del diestro. Tras subrayar lo duro del momento, añade: "Pero bueno, yo creo que ya está mejor, ¿no?", dejando entrever que, dentro de la preocupación, percibe una evolución positiva y que el susto más fuerte habría quedado atrás.

Por su parte, Fernando Fitz-James Stuart ha optado por la prudencia. El duque de Huéscar, que suele mantener un perfil discreto en cuestiones personales y familiares, ha evitado entrar a valorar la cogida de Roca Rey en Sevilla. Ante las preguntas sobre el percance, prefiere guardar silencio y no hacer declaraciones al respecto, manteniendo así esa línea de reserva que acostumbra a seguir cuando se trata de asuntos que afectan a la intimidad de su entorno.