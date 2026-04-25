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El PSOE plantea una norma para que los centros escolares organicen excursiones a los lugares de Memoria Histórica: el Valle de Cuelgamuros o campos de concentración

La moción, que se votará el lunes en el Senado, busca luchar contra el revisionismo histórico

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El complejo monumental del Valle de los Caídos, a 17 de noviembre de 2021, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)
El complejo monumental del Valle de los Caídos, a 17 de noviembre de 2021, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

El próximo lunes, la Comisión Constitucional del Senado votará una iniciativa presentada por el PSOE que propone desarrollar programas educativos que incluyan visitas a lugares de memoria histórica, como campos de concentración, cárceles y fosas comunes.

La medida, entendida como un “instrumento de defensa de la democracia”, busca que los alumnos conozcan mejor cómo fue la represión durante la dictadura franquista, así como luchar contra el revisionismo histórica y actuar como garantía de no repetición. Estos espacios, por tanto, según la moción presentada por el PSOE, serían lugares pedagógicos para que los estudiantes conozcan las consecuencias de los movimientos políticos autoritarios.

La iniciativa se enmarca en un contexto de pronunciado aumento de jóvenes que valoran positivamente el régimen del dictador Francisco Franco: según el barómetro del CIS de octubre, uno de cada cinco españoles de entre 18 y 24 años califica la dictadura como “buena” o “muy buena”. Además, casi un 20 % considera que en algunas circunstancias es preferible un sistema autoritario a uno democrático.

Infobae sale a la calle para preguntar por la opinión sobre la dictadura. (Infobae)

El PSOE advierte de que esta ola reaccionaria antidemocrática, que se está viviendo a nivel internacional y también en nuestro país, así como el revisionismo histórico que justifica o minimiza la existencia y las consecuencias de las dictaduras, se distribuyen en buena medida gracias a las redes sociales.

“Se trata de falsedades que se expanden fundamentalmente a través de las redes sociales, que utilizan algoritmos que favorecen los discursos extremistas, influencers que difunden discursos de odio frente aquellos que no profesan su verdad única, etc”.

Visitas educativas para aprender del pasado

La iniciativa del PSOE, que se votará este lunes en la Comisión Constitucional del Senado, considera de gran interés el desarrollo de estos programas educativos que incluirían visitas a lugares de memoria. De esta manera, urge al Gobierno a suscribir los protocolos que faciliten la visita de los estudiantes a estos espacios.

Monumento en homenaje a las Trece Rosas en el Cementerio de la Almudena. (Europa Press)
Monumento en homenaje a las Trece Rosas en el Cementerio de la Almudena. (Europa Press)

El objetivo es, por tanto, que se conviertan en espacios didácticos donde las personas que no han vivido la dictadura, y que se enfrentan en la actualidad a una ola reaccionaria antidemocrática a través de redes sociales y otras plataformas digitales, puedan comprender mejor la verdadera dimensión de las consecuencias del franquismo.

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática recoge en su artículo 44 que el sistema educativo español debe incluir entre sus fines “el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura”. La propuesta del PSOE sería un paso más en el objetivo de evitar que las generaciones jóvenes incurran en los errores del pasado.

Algunos de estos lugares de memoria que visitarían los escolares, según la moción del PSOE, serían el Valle de Cuelgamuros, el presidio del fuerte San Cristóbal de Pamplona o los distintos campos de concentración repartidos por todo el territorio nacional, que muestran las consecuencias que tuvo en nuestro país la Guerra Civil y la dictadura franquista.

*Con información de agencias

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