El acuerdo entre los ‘padres de Europa’ de hace 70 años que impulsaría un ejército europeo si lo recuperaran

Militares europeos (Europa Press)

La creación de un ejército europeo lleva tiempo sobre la mesa pero no parece avanzar. El Gobierno español ha sido uno de sus defensores más insistentes en los últimos meses. "No en 10 o dos años, mañana mismo", dijo Pedro Sánchez la última vez que fue preguntado por la creación de las fuerzas armadas conjuntas. Sin embargo, el camino a seguir sigue sin estar definido y los países continúan invirtiendo en sus propios ejércitos nacionales.

La idea de una fuerza militar europea conjunta no es una novedad. Hace más de 70 años, los seis países fundadores de la Europa comunitaria firmaron un tratado que sentaba las bases para impulsar este proyecto. Federico Fabbrini, profesor de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Dublín y especialista en seguridad internacional, aborda esta cuestión en su libro El ejército europeo: Defensa y paz en la era Trump. Fabbrini sostiene que la clave para avanzar hacia una defensa europea efectiva radica en recuperar y ratificar el acuerdo alcanzado en 1952, en lugar de diseñar nuevos marcos desde cero.

La historia de la Comunidad Europea de Defensa

El 27 de mayo de 1952, seis países europeos firmaron en París el tratado fundacional de la Comunidad Europea de Defensa (CED), una iniciativa supranacional que buscaba “instituciones comunes, fuerzas armadas comunes y un presupuesto común”, según recoge el artículo 1 del tratado. e esta manera, el acuerdo estipulaba que las fuerzas armadas nacionales quedarían integradas en las Fuerzas de Defensa Europeas. El acuerdo, impulsado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, fue el mayor experimento de integración militar europea tras la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta incluía protocolos militares y judiciales, acuerdos financieros y convenios sobre el estatuto de las fuerzas. También contemplaba la integración de recursos y la creación de programas de armamento conjuntos, todo bajo una administración común. Entre los anexos figuraban tratados bilaterales con el Reino Unido y protocolos sobre la relación entre la CED y la OTAN.

La CED preveía una estructura institucional robusta, compuesta por un Consejo de Ministros, una Asamblea conjunta, una Comisaría comunitaria y un Tribunal de Justicia. El texto establecía que actuaría únicamente con fines defensivos y que una agresión contra cualquier Estado miembro se consideraría un ataque contra todos. “Las Fuerzas de Defensa Europeas estarán integradas por contingentes puestos a disposición por los Estados miembros”, recoge el tratado.

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Francia bloqueó el ejército europeo

La ratificación del tratado de la Comunidad Europea de Defensa quedó bloqueada en la Asamblea Nacional francesa, que el 30 de agosto de 1954 rechazó su aprobación con 319 votos a favor de una moción de rechazo, 264 en contra y 12 abstenciones. Esta decisión paralizó el proyecto, aunque el tratado nunca fue formalmente derogado, lo que deja abierta la posibilidad de su reactivación en el futuro.

La iniciativa que planteaba la creación de fuerzas armadas europeas contó con el respaldo de líderes de los ‘padres fundadores de Europa’. Aunque la CED no se implementó, su modelo sentó las bases conceptuales para posteriores propuestas de integración en materia de seguridad y defensa en Europa, y puede ser un antecedente relevante de cara a recuperar este proyecto.