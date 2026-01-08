Carlos Felipe y Silvia de Suecia estrenan sus nuevos retratos reales en su año más importante: los dos aniversarios clave del 2026

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia en sus nuevos retratos oficiales. (Instagram @kungahuset)

El 2026 ya ha arrancado y la Casa Real sueca se ha propuesto hacer que sea un año especial, pues la ocasión lo merece y es que celebra un doble aniversario: el 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo y las bodas de oro de los reyes. Pero antes de la llegada de estos festejos, previstos para abril y junio, la institución ha publicado los nuevos retratos oficiales de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

Se trata de tres fotografías difundidas por la cuenta de Instagram de la casa real, en las que aparecen juntos y también de manera individual, mostrando una imagen renovada pero fiel a la tradición.

En las instantáneas, la elegancia y el simbolismo juegan un papel protagonista. Carlos Gustavo posa con su uniforme de almirante, mientras que Silvia deslumbra con un vestido largo verde esmeralda, obra de los diseñadores Georg et Arend, una firma que ya ha lucido en otras citas señaladas como la ceremonia de los Premios Nobel 2018. En la fotografía conjunta, la complicidad entre ambos es palpable y el escenario, el palacio de Drottningholm, aporta un aire solemne y familiar al mismo tiempo.

El rey Carlos Gustavo de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)

No faltan los detalles que hacen las delicias de los apasionados de la historia y la joyería real. Silvia de Suecia luce la tiara Braganza, una pieza imponente que llegó a la familia sueca desde la corte imperial brasileña en el siglo XIX. Además, entre las condecoraciones, destaca la cinta de la Orden de los Serafines y uno de los broches del Parure de Esmeraldas Bernadotte, aportando aún más brillo a la imagen oficial.

Las dos grandes celebraciones de la familia real sueca

Estas fotografías marcan el comienzo de un año repleto de celebraciones en la familia real sueca. El primer gran hito llegará el 30 de abril, cuando el rey Carlos Gustavo cumpla 80 años.

La jornada arrancará con un solemne Te Deum en la Iglesia del palacio y una guardia militar de honor en el patio exterior del Palacio Real. Desde la colina de Lejonbacken, el rey recibirá un homenaje cantado y las felicitaciones del público, que podrán acercarse para sumarse a la fiesta. Por la noche, la gran cena de gala reunirá a las principales figuras de la realeza sueca y europea, y se espera que las tiaras vuelvan a gracias a la reina Silvia y sus hijas, las princesas Victoria y Magdalena.

La reina Silvia de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)

Pero la agenda no deja descanso, porque en junio llegará la segunda cita importante: las bodas de oro de los reyes. Aunque el aniversario de la boda es el 19 de junio, la Casa Real ha decidido adelantar la celebración al 13, para no coincidir con las festividades del solsticio de verano. El programa incluye una ceremonia en la Iglesia del palacio y un vistoso recorrido por Estocolmo a bordo de la balandra real Vasaorden, seguido de un cortejo tirado por caballos, con el objetivo de compartir la alegría con todos los ciudadanos.

Entre los preparativos y los homenajes, Silvia de Suecia ha encontrado tiempo para la nostalgia. En una reciente entrevista a STV, la reina confesó que lo que la conquistó del rey fue “su sentido del humor”, y sorprendió al aparecer con el mismo conjunto con el que anunció su compromiso hace cinco décadas, tras años de mantener su relación en secreto. Este gesto ha sido visto como una declaración de cariño y continuidad, justo en el inicio de unas celebraciones tan señaladas.

La polémica en torno a la princesa Sofía

La familia real sueca en una imagen de redes sociales. (Instagram @kungahuset)

Mientras tanto, queda una incógnita por resolver: la posible presencia de Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe, en los actos principales.

La princesa ha optado por un perfil bajo desde que la prensa la relacionó con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, pese al apoyo público de la Casa Real. Su reaparición en estos eventos sería todo un símbolo de unidad familiar, aunque todavía no hay confirmación oficial.