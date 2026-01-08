España

Carlos Felipe y Silvia de Suecia estrenan sus nuevos retratos reales en su año más importante: los dos aniversarios clave del 2026

Las nuevas fotografías de los monarcas suecos dan el pistoletazo de salida a un año marcado por los aniversarios, los homenajes y las citas en palacio

Guardar
Carlos Gustavo y Silvia de
Carlos Gustavo y Silvia de Suecia en sus nuevos retratos oficiales. (Instagram @kungahuset)

El 2026 ya ha arrancado y la Casa Real sueca se ha propuesto hacer que sea un año especial, pues la ocasión lo merece y es que celebra un doble aniversario: el 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo y las bodas de oro de los reyes. Pero antes de la llegada de estos festejos, previstos para abril y junio, la institución ha publicado los nuevos retratos oficiales de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

Se trata de tres fotografías difundidas por la cuenta de Instagram de la casa real, en las que aparecen juntos y también de manera individual, mostrando una imagen renovada pero fiel a la tradición.

En las instantáneas, la elegancia y el simbolismo juegan un papel protagonista. Carlos Gustavo posa con su uniforme de almirante, mientras que Silvia deslumbra con un vestido largo verde esmeralda, obra de los diseñadores Georg et Arend, una firma que ya ha lucido en otras citas señaladas como la ceremonia de los Premios Nobel 2018. En la fotografía conjunta, la complicidad entre ambos es palpable y el escenario, el palacio de Drottningholm, aporta un aire solemne y familiar al mismo tiempo.

El rey Carlos Gustavo de
El rey Carlos Gustavo de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)

No faltan los detalles que hacen las delicias de los apasionados de la historia y la joyería real. Silvia de Suecia luce la tiara Braganza, una pieza imponente que llegó a la familia sueca desde la corte imperial brasileña en el siglo XIX. Además, entre las condecoraciones, destaca la cinta de la Orden de los Serafines y uno de los broches del Parure de Esmeraldas Bernadotte, aportando aún más brillo a la imagen oficial.

Las dos grandes celebraciones de la familia real sueca

Estas fotografías marcan el comienzo de un año repleto de celebraciones en la familia real sueca. El primer gran hito llegará el 30 de abril, cuando el rey Carlos Gustavo cumpla 80 años.

La jornada arrancará con un solemne Te Deum en la Iglesia del palacio y una guardia militar de honor en el patio exterior del Palacio Real. Desde la colina de Lejonbacken, el rey recibirá un homenaje cantado y las felicitaciones del público, que podrán acercarse para sumarse a la fiesta. Por la noche, la gran cena de gala reunirá a las principales figuras de la realeza sueca y europea, y se espera que las tiaras vuelvan a gracias a la reina Silvia y sus hijas, las princesas Victoria y Magdalena.

La reina Silvia de Suecia
La reina Silvia de Suecia en el nuevo retrato oficial. (Instagram @Kungahuset)

Pero la agenda no deja descanso, porque en junio llegará la segunda cita importante: las bodas de oro de los reyes. Aunque el aniversario de la boda es el 19 de junio, la Casa Real ha decidido adelantar la celebración al 13, para no coincidir con las festividades del solsticio de verano. El programa incluye una ceremonia en la Iglesia del palacio y un vistoso recorrido por Estocolmo a bordo de la balandra real Vasaorden, seguido de un cortejo tirado por caballos, con el objetivo de compartir la alegría con todos los ciudadanos.

Entre los preparativos y los homenajes, Silvia de Suecia ha encontrado tiempo para la nostalgia. En una reciente entrevista a STV, la reina confesó que lo que la conquistó del rey fue “su sentido del humor”, y sorprendió al aparecer con el mismo conjunto con el que anunció su compromiso hace cinco décadas, tras años de mantener su relación en secreto. Este gesto ha sido visto como una declaración de cariño y continuidad, justo en el inicio de unas celebraciones tan señaladas.

La polémica en torno a la princesa Sofía

La familia real sueca en
La familia real sueca en una imagen de redes sociales. (Instagram @kungahuset)

Mientras tanto, queda una incógnita por resolver: la posible presencia de Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe, en los actos principales.

La princesa ha optado por un perfil bajo desde que la prensa la relacionó con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, pese al apoyo público de la Casa Real. Su reaparición en estos eventos sería todo un símbolo de unidad familiar, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Temas Relacionados

Casas RealesRealezaCasa Real SueciaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden a los comensales de un restaurante en el barrio de Salamanca: “Me trató de tú a tú“

Madre e hija disfrutaron de un íntimo plan el pasado 27 de diciembre en el conocido barrio madrileño

La reina Sofía y la

Así es como debes limpiar las orejas a tu perro, según una experta: “Nunca uses bastoncillos”

Algunas técnicas pueden provocar molestias, irritación o incluso lesiones

Así es como debes limpiar

Margarita Centeno, la mujer que escribe a mano sus novelas con 87 años: “La mejor historia siempre es la que uno se atreve a contar”

La autora nacida en Zamora dedica cada día varias horas a escribir novelas a mano en bibliotecas públicas, defendiendo que la pasión no tiene edad ni límite

Margarita Centeno, la mujer que

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

El experto explica cómo la normativa española contempla varias figuras que pueden proteger al trabajador afectado por un siniestro laboral a las que muchas veces no se accede por desconocimiento

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

Varios medios han señalado que se habría producido este abastecimiento dentro de una misión iniciada hace una semana

Defensa niega que el buque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí