España

La Aemet avisa de que una masa de aire subtropical y una borrasca traen más calor, calima y tormentas dispersas a España

Esta semana, los termómetros se sitúan entre cinco y diez grados por encima de lo normal para esta época del año en casi todo el país

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Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día, a 21 de abril de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)
Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día, a 21 de abril de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

El verano parece haberse adelantado en España. En pleno mes de abril, las temperaturas son más propias de junio. Esto se debe a que una masa de aire de origen subtropical está dejando temperaturas veraniegas en España y, a su vez, trasladando polvo en suspensión, que da lugar a calima, un fenómeno que reduce la visibilidad, deja los cielos turbios y empeora la calidad del aire.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, detalla en un comunicado que continuarán, “los valores diurnos estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10 grados por encima en áreas del interior". “Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril”, destaca. Pero también lloverá. Habrá chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en el norte de la península.

Este miércoles, la borrasca situada al oeste de la península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. La Aemet espera nubes bajas por la mañana en el oeste peninsular y el Estrecho, que en horas centrales se extenderán al Cantábrico, y que podrían dejar “alguna llovizna aislada”. Podrían darse chubascos aislados con tormenta en los Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste. En el resto del territorio y Baleares, se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. No se descartan brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia por la mañana y en zonas de la cordillera Cantábrica en horas centrales. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en la mitad este peninsular y Baleares.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Las temperaturas máximas bajarán en el centro y oeste peninsular. No obstante, los termómetros seguirán superando los 30 grados en el este peninsular, donde incluso las temperaturas subirán. “Lleida o Zaragoza, de hecho, está previsto que superen los 32 grados”, avisa el portavoz de la Aemet. Las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, “pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos”. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) en el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona.

El jueves, el mercurio volverá a subir. Habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto del territorio. De nuevo, se sobrepasarán los 30 grados en el centro y en el sur peninsular. La Aemet también prevé tormentas, sobre todo en el oeste de la península.

Con más incertidumbre en el pronóstico, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. Ahora bien, también podría “haber una posible recuperación en las temperaturas, una nueva subida los dos días siguientes, sábado y domingo”. En general, indica Del Campo, seguiríamos “con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país”.

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