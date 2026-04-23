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Sánchez reivindicará ante los líderes de la UE su postura con Israel y la guerra de Irán

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Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.

Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, y mantendrán sendos encuentros en Agia Napa y Nicosia.

La guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario son los principales asuntos de la agenda de esta reunión.

Sánchez viene defendiendo una negociación que permita el fin de la guerra de Irán, en la que insiste en que no se ha respetado el derecho internacional.

Una posición que reiterará en Chipre a la vez que tendrá ocasión de exponer las medidas que ha puesto en marcha su Gobierno en España para aminorar las consecuencias económicas de la guerra.

La Comisión Europea hizo público un documento este miércoles en el que abogá por la coordinación entre socios ante los problemas de suministro de crudo y plantea que las medidas que adopte cada país ante la crisis para apoyar a hogares y empresas sean temporales y enfocadas en los colectivos más vulnerables o expuestos.

Además, defiende acelerar la producción doméstica de energías renovables, en consonancia con la apuesta del Gobierno en este sentido, aunque descarta crear un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, como piden España, Alemania, Italia, Portugal y Austria, aunque no se opone a que los países lo adopten a nivel nacional.

Sánchez podrá defender también directamente en la reunión su propuesta de que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación que tiene con Israel aduciendo violaciones de derechos humanos.

Esta petición no prosperó en la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este martes, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas manifestó que este debate continuará, y fuentes del Gobierno aseguran que van a seguir insistiendo.

Respecto al próximo presupuesto comunitario, se espera que el viernes haya un debate sobre sus líneas generales y el Gobierno sigue manteniendo que debe ser más ambicioso de lo propuesto hasta ahora por la Comisión. EFE

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