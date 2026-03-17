España

El turismo español resiste frente la guerra de Oriente Medio y mantiene las reservas de mercados emisores

El sector gana músculo, suma 65.900 nuevos empleos en febrero hasta superar los 2,75 millones de trabajadores y alcanza récord de afiliados

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Un camarero lleva bebida a
Un camarero lleva bebida a los turistas mientras toman el sol en Playa d'en Bossa, en Ibiza. REUTERS/Nacho Doce

El turismo español se muestra indemne tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. Las reservas internacionales hacia España no muestran descensos en la mayoría de los mercados emisores, según un comunicado difundido por la Secretaría de Estado de Turismo tras una reunión de seguimiento sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio.

El organismo público ha subrayado que los destinos españoles mantienen una actitud de cautela, condicionada por la evolución del conflicto, los precios del petróleo y la regularidad de las rutas aéreas.

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, presidió el encuentro celebrado este martes, donde el sector analizó y monitorizó los posibles efectos de la guerra sobre el turismo. En la cita participaron representantes de Aena, las patronales y lobbies nacionales CEOE y Exceltur, los sindicatos UGT y CCOO, así como organismos internacionales como ONU Turismo y el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC). También asistieron miembros de los ministerios de Economía y Exteriores, Turespaña, Segittur y Paradores.

La convocatoria forma parte de los trabajos previos para conformar el comité de respuesta temprana a crisis turísticas, un mecanismo contemplado en la Estrategia España Turismo 2030. Este comité busca mejorar tanto la prevención como la reacción ante situaciones que puedan afectar al sector. Según la Secretaría de Estado, la reunión supone un avance en la gobernanza de escenarios de inestabilidad, permitiendo una mejor coordinación entre los actores públicos y privados.

El turismo internacional continúa ganando en España. En abril, el país recibió 8,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado. Este aumento de la afluencia ha venido acompañado de un incremento aún más significativo en el gasto total, que se elevó a 10.826 millones de euros, un 14,1% más interanual, marcando un nuevo récord mensual (Fuente: Europa Press).

Empleo, al alza

En un escenario de incertidumbre internacional, el empleo turístico sigue ganando fuerza en España y consolida su papel clave en la economía. Según los últimos datos publicados por Turespaña, el número de afiliados vinculados a actividades turísticas aumentó en febrero en 65.927 personas, superando ligeramente los 2,75 millones de trabajadores.

Estas cifras reflejan un crecimiento interanual del 2,5%, lo que confirma la tendencia positiva del sector. En conjunto, el empleo turístico representa ya el 12,7% del total de afiliados en el país, situándose como uno de los pilares del mercado laboral español.

Aunque el crecimiento del turismo se mantiene en línea con el conjunto de la economía —que registró una subida del 2,8%—, el sector destaca por su capacidad para generar empleo de forma sostenida, especialmente en actividades vinculadas a la hostelería.

La hostelería tira del empleo

El crecimiento del empleo turístico no ha sido homogéneo en todas sus ramas. La hostelería ha sido el principal motor, con un aumento de 36.941 afiliados. Dentro de este segmento, destacan los servicios de alojamiento, que sumaron 15.894 trabajadores, y los de comidas y bebidas, con 21.047 nuevos empleos.

En contraste, las agencias de viajes registraron un descenso significativo, con 11.022 trabajadores menos. Este retroceso refleja los cambios estructurales en el sector, marcados por la digitalización y la transformación de los hábitos de consumo. Por su parte, otras actividades turísticas aportaron 40.008 nuevos afiliados, compensando la caída en las agencias y reforzando el balance positivo global del sector.

El crecimiento del empleo se apoya principalmente en los trabajadores asalariados, que representan el 81,9% del total. En este grupo, el aumento interanual fue del 2,9%, con un comportamiento especialmente positivo en la hostelería.

Dentro de este ámbito, los servicios de alojamiento lideraron la subida con un incremento del 3,4%, seguidos por los servicios de comidas y bebidas, que crecieron un 1,9 . Sin embargo, las agencias de viajes volvieron a registrar una caída, con un descenso del 10,9% en el empleo asalariado.

En cuanto al empleo autónomo, que supone el 18,1% del total, el crecimiento fue más moderado, con un aumento del 0,6 %. Mientras la hostelería mostró una evolución positiva, las agencias de viajes sufrieron una fuerte caída del 28,7 % en este tipo de trabajadores.

La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento

A nivel territorial, el empleo turístico creció en casi todas las comunidades autónomas durante febrero de 2026. Solo Ceuta, Melilla y Extremadura registraron descensos, en un contexto general de expansión del sector.

En términos absolutos, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentraron los mayores aumentos de empleo. Sin embargo, fue esta última la que lideró el crecimiento relativo, con una subida del 3,8%, seguida de La Rioja y Andalucía.

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