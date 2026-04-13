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Cuerpo descarta a corto plazo un desabastecimiento de queroseno o una caída del turismo

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Madrid, 13 abr (EFE).- El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que no se vislumbra en el corto plazo un desabastecimiento de combustible para la aviación o una caída del turismo como consecuencia de la guerra de Irán, aunque ha subrayado que, si se sigue prolongando el conflicto ,serán preocupaciones a medio y largo plazo.

"Si se sigue prolongando la guerra en Irán, pues efectivamente empiezan a surgir nuevas preocupaciones, como por ejemplo la disponibilidad de queroseno (...) Aquí en España tenemos una situación de menor dependencia, importamos mucho menos queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, por la capacidad de refino que tenemos", ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

El también ministro de Economía ha afirmado que esta visión de menor dependencia de España es compartida por el propio sector de la aviación, si bien ha incidido en que "esto no quiere decir que no nos podamos ver afectados por restricciones que afecten a compañías fuera de España", por lo que hay que "ser conscientes de estos canales de transmisión".

Sobre el turismo ha recordado que en Semana Santa los datos han sido muy positivos y que a corto plazo "incluso hay un cierto efecto positivo de redireccionamiento de flujos turísticos que iban, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio o Turquía que están viniendo a España".

"Pero de nuevo hay que mirarlo todo a medio largo plazo, pensando en estos factores de riesgo", ha precisado respecto a una guerra prolongada con mayor impacto económico para España. EFE

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